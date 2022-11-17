芭樂店老闆常照比基尼辣妹到店裡幫忙銷售芭樂，在當地打響名號，但是，老闆卻遭人冒用名義在外面騙取其他小模。

「店」紅是非多！雲林斗六有間芭樂店，因常邀請比基尼辣妹到芭樂攤，手拿著芭樂大秀姣好身材，來吸引來往的逛街民眾消費，也因為這樣在當地打響名號，不過，卻有不肖人士疑似利用芭樂店老闆的名義，在網路上邀約小模，並提出「半夜吃芭樂看廠房」的要求，甚至，還事先要求小模先提供清涼面試照，芭樂店老闆獲得此消息後，感到不可思議，便上警局報案，藉此還自己清白。

雲林有間芭樂店，經常找比基尼辣妹到攤位上，拿著芭樂大秀姣好身材，對此促銷芭樂打響名號，然而，老闆卻指出，近期有小模在他的臉書粉絲專頁留言，其內容是指控他騙錢，以及邀約工作的時段，刻意選在深夜，甚至還要求事先提供清涼照面試。

老闆還透露對方冒用他的名義約小模半夜出去，並提出約小模「吃芭樂看廠房」的要求，他對於這樣的消息內容相當傻眼，因此，懷疑有不肖人士利用他的名義騙取小模，雖然他也已經多次向小模解釋，但對方不相信，對此，他也趕緊去警局報案，希望能還他一個清白。

斗六分局偵查隊隊長楊志盛表示，針對臉書留言的身分部分，將會行文到刑事局，並且盤查「他」的身分。