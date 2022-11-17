國民黨桃園市長候選人張善政今（17）日在臉書表示，他沒有行政資源支撐，「善良的市民就是我最強後盾！ 」

張善政指出，過去這段時間，他堅持正面、優質選舉，透過政策爭取市民的認同。但對手不斷投入中央、市府行政資源，狂撒負面文宣打壓，路上到處都是對手的競選廣告，市府也不顧行政中立，為選舉炒作市政議題，淪為最大側翼。

張善政直言，雖然資源落差很大，但他不畏懼，也有信心，「我最大的支撐，是每一位期待桃園改變的市民，是每一張期待善良價值的臉龐！」

張善政提到，在他的臉書貼文底下，有市民朋友貼出這篇留言，告訴大家 在中壢的路口附近，有一位七十多歲的阿姨，因為看到路上滿滿的都是對手的競選廣告，擔心張善政跟對手資源落差太大，因此她決定挺身而出，自己製作支持張善政的廣告，站在人來人往的路口，用她自己的力量助選！

張善政說，他看了非常、非常感動，給他莫大的鼓舞與勇氣。他知道不只這位大姐、還有許多善良的桃園市民，默默地用他們的方式在支持他，也期待我們能夠讓專業、善良重回桃園，為市民拚更好的生活，讓桃園再進一步。

張善政呼籲，選舉最後的關頭，讓我們為彼此加油、給彼此力量，1126一起站出來挺善良，挺張善政，讓正面的力量來實現更好的桃園！