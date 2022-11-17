宏盛（2534）今年可謂大豐收，在新北市淡海多筆新成屋銷售順暢下，累計前三季稅前淨利達9.23億元、稅後純益8.81億元、每股稅後純益達1.86元，相較於去年全年，已同步賺贏2021年全年的稅前淨利8.81億元、稅後純益8.44億元、每股稅後純益達1.78元。未來將重押商辦市場，目標南港，籌備規劃總銷逾200億元大案，其中宏盛可望分回至少72億元，預計明年完成變更設計後再請照。

今年業績大旺的宏盛，日前才被納入「台灣指數公司低波動股利精選30指數」。

宏盛今（17）日應邀舉辦法說會，說明未來業績展望。

宏盛建設財務部經理陳育德表示，今年前三季主要業績來源，為淡海新成屋銷售，衝高前三季稅前淨利達9.23億元、稅後純益8.81億元、EPS達1.86元，相較於去年全年，已同步賺贏2021年全年的稅前淨利8.81億元、稅後純益8.44億元、每股稅後純益達1.78元。

展望第四季，陳育德表示，台北市「帝璽」已銷售40.29億元，而且預售迄今已100％完銷，十月開始交屋，為第四季貢獻主力。另外在手可銷售、入帳的餘屋，主要集中在新北市淡海新市鎮，不過所剩下餘屋已不多，只有68.67億元，存貨幾乎消化怠盡。

法人估計，今年宏盛業績可望噴井，有機會挑戰近四年高點。

另外宏盛興建中新案，包括台北市1筆、新北市2筆，總共3筆。

其中新北市汐止為27億元「智1」合建案、預計今年第四季完工，預計2023年農曆年後推出，另外37.5億元新店「心中央」、預售時已100％完銷，預計2023年第四季完工，交屋入帳會落在2024年。2025年則將有北投石牌市場的合建分售案，預計未來總銷達70.66億元，第四季可望完工。

至於規劃中新案，目前有3筆，都集中在台北市，包括南港頂級辦公案、內湖石潭案、中山榮星案。

其中南港辦公案可望是宏盛繼南京東路「宏盛國際金融中心」之後，下一個頂級辦公代表作，地點位於富邦大南港案、潤泰玉成案旁，全案預計明年完成變更設計，朝向頂級辦公大樓開發，據悉總銷至少200億元，宏盛持有約72.5億元。