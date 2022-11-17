香港女星鄧伊婷除了是模特兒和演員，先前還是女團「Super Gear」成員之一，2021年加入香港無線台後，因為火辣身材被封為TVB「34C咪神」，近期更挑戰主持領域，也有不錯成績。鄧伊婷最近分享出國玩親近大自然的影片，竟然遭一隻猩猩襲胸，畫面曝光讓網友都瘋喊「放開那個女孩」。

鄧伊婷過去因參加「大閘蟹小姐競選」，亮麗外型加上穩健台風，去年被TVB相中成為旗下藝人，身高172公分又有C罩杯上圍，被外界視為新一代宅男女神之一，還有「34C咪神」稱號；鄧伊婷近期也因為主持節目《3日2夜》打開知名度，熱愛旅遊的她在解封後，也開始四處旅行遊玩。

日前鄧伊婷在IG分享到泰國玩的各種美照，其中有她在野外與猩猩互動的影片，沒想到讓她哭笑不得地說，「我有點駕馭不了」；畫面中猩猩從鄧伊婷身後環抱她，還用雙手抓著她的胸部，一臉幸福又搞笑的模樣，公然對她伸出鹹豬手。

不過，鄧伊婷還是開心地與猩猩並肩比愛心，讓猩猩親親她的臉頰，看得出她甜美又親和力十足的一面；而許多粉絲看女神被「非禮」，都忍不住開玩笑，「猩猩也愛美女耶」、「這樣抓啊揉啊是可以的嗎？」、「現在投胎來得及嗎？」、「伊婷私下穿搭也好辣喔，難怪猩猩出手了」。