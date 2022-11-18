為因應俄烏戰爭而引發通膨飆升與能源危機，歐洲各國紛紛加強「大政府」路線，不斷在公共部份增加數十萬計工作職務，給企業貸款擔保，補貼能源費和花大錢投資基建、國防與關鍵工業。

國際貨幣基金（IMF）預計歐元區各國今年財政支出，占區內國內生產毛額（GDP）比率達51％，較2019年高約4個百分點。

國家干預讓歐洲經濟今年表現相對不錯，其第三季GDP季增年率0.7％，反映其在能源危機下的恢復力。

歐盟執委會9日提出放寬舉債規定，讓債台高築成員國有更多支出空間。其本來要求成員國預算赤字占GDP比率低於3％，債務占比低於60％。

各國花錢最多領域是勞動市場。歐洲央行（ECB）資料顯示歐元區公共部門雇用人數自2019年來增加4％，同期服務業增1％，製造業減1％。去年每四名歐元區工人就有一人是政府雇用。

彼得森國際經濟研究院研究員柯克嘉德（Jacob Funk Kirkegaard）指持續升息和金融市場混亂讓歐洲更難舉債籌資，但歐洲仍擴大支出來撐經濟。

雖然歐洲擴大支出有助延後和減輕經濟往下走程度，但專家擔心這要承擔不少風險，因為歐盟擴大支出跟ECB升息抗通膨做法衝突。歐元區10月通膨年率達10.7％創新高。

IMF已敦促歐洲減少支出來支持央行對抗通膨和充實國庫。歐洲智庫Bruegel資料顯示，歐洲多國近期恢復大規模貸款擔保計劃，支持受俄烏戰爭影響企業。

但目前歐洲投資疲弱。摩根大通指歐元區去年資本投資增加約4％和今年來增加3％，分別落後美國的大增10％和增加5％。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）已警告供應瓶頸和各國財政支出大增，會加重通膨壓力而逼迫ECB進一步緊縮貨幣。