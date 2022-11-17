擔任安泰醫院榮譽院長的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉17日在臉書表示，自創院起一直以守護屏東鄉親健康為己任，配合各類醫療衛生政策，向來低調行事不邀功，背負著重度急救醫院的責任。

蘇清泉披露，在此次COVID疫情期間亦是如此，全體醫護同仁除了照顧疫情指揮中心分配收治的大量重症病患，心力殫竭之下，還接受縣府的指派，盡責完成以下這些事：

默默的到新園鄉進海宮做移工普篩；默默的執行24小時門、急診全天候PCR篩檢任務；默默的7台PCR機器火力全開，醫檢師早晚加班承接屏東縣多數醫院的PCR檢體；默默的在加護病房收治重症新冠肺炎印度(Delta)變種病毒患者；默默的在正壓開刀房為新冠肺炎病人手術；默默的幫居家隔離的尿毒症病人血液透析治療。

蘇清泉指出，在病毒侵害鄉親健康的第一時間，配合政府指派，堅守岡位，即使被人刻意忽略我們的貢獻，仍堅定意志，無悔付出。

蘇清泉強調，三十年來，安泰醫院經歷了SARS疫情、88風災、COVID疫情及各類重大事故等天災人禍，深刻體驗到屏東鄉親對重度急救責任醫院的迫切需要，這是極度艱巨的責任與負擔，站在「守護屏東人生命」的立場，不單是安泰醫院，我們期待有更多醫院加入重度急救責任醫院的行列，越多越好，特別是在屏東的偏鄉。

蘇清泉直言，他最能承擔帶領屏東、再現屏東繁榮的責任，因為「治縣如治病」，治理縣政需要有實際行政經驗；洞悉阻礙全縣繁榮發展的敏睿力；有效解決問題的行動力；疏通國內外的行銷能力；接軌全球經濟脈動的競爭力。

蘇清泉說，他具備的專業素養，豐富的人生經驗，熱愛屏東的使命感，與彙聚各領域菁英的團隊，值得屏東鄉親的信任與託付。他呼籲，11月26日 請大家把票集中投給2號蘇清泉！