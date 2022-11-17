新北市長侯友宜前往瑞芳、金山等地掃街拜票，許多鄉親高呼凍蒜，市場攤販也熱情邀請市長在攤位簽名。位於瑞芳美食廣場的瑞芳林記福州胡椒餅，更是最愛。侯友宜表示，跑行程就靠這一顆胡椒餅，吃下肚，就有氣力繼續拚。

侯友宜今(17日)在臉書貼文表示，跑行程就靠這一顆胡椒餅！吃下肚！飽飽飽～就有氣力繼續拚！與4年前的胡椒餅店老闆同框，胡椒餅還是一樣香，他也還是一樣2號，跑行程的充飢美食。

侯友宜並在瑞芳林記福州胡椒餅店內，與4年前照片合影，大讚胡椒餅是他跑行程的充飢美食。

網友紛紛表示，「美食的力量」、「念舊的人真的讓人好喜歡」、「沒有長官的架式，就是體恤基層的心聲⋯⋯好長官。祝高票連任，加油」、「謝謝您讓我住在板橋很安心」、「嚴肅的候市長 其實笑起來很可愛噢！」、「選舉～我們當您最堅強的後盾，之後的4年就由您來守護我們」、「吃飽飽，才有力氣跑行程」。

還有網友說，「侯市長你好辛苦，要吃飽飽才有體力加油，我有努力告訴新北市的親友，支持侯市長是最棒的」、「昨天看了您和館長的直播，直接想搬到新北市了」、「吃飽飽再繼續衝刺！市長加油」。