今年是國泰60周年，繼年初發出員工信，勉勵「你比你想的勇敢」之後，國泰金董事長蔡宏圖今晚再發信勉勵同仁，未來市場競爭者會更多，遊戲規則不斷地改寫，外部環境的變化只會愈來愈快速和劇烈，他向員工喊話，愈是如此，我們愈要勇敢地做出決定「勇敢承擔」。

蔡宏圖發出員工信，信中回憶1962年時，國泰人壽創立時僅有23位員工。到今天，國泰金控擴展成為擁有壽險、產險、銀行、證券和資產管理等業務，總資產新台幣11.9兆元，員工5.7萬人的金融集團，服務1400萬客戶、超過一半的臺灣民眾，國泰立足臺灣，走出國門，在國外設立營業據點服務當地客戶。

國泰能有今天，更是每一位同仁辛勤的付出，才能締造集團持續成長的成果。蔡宏圖衷心感謝大家，謝謝每一位同仁。

10年後的今天，蔡宏圖觀察，視野和思維改變了；看見數位科技在全世界快速顛覆各行各業既有的商業模式，也改變了企業營運的思維與方法；所以國泰啟動了數位轉型，透過數位、數據與技術，優化公司產品開發、客戶服務、作業流程、風險控管等環節；與客戶接觸的介面更多元，無論是面對面的溫暖陪伴，或是遠距零接觸的數位平台，透過全通路、線上線下結合的服務，來滿足客戶的需求。

蔡宏圖提及，年初時勉勵同仁「你比你想的勇敢」，現在展望未來一樣希望每一位國泰人都具備勇敢、開放、大膽探索的思維，去擁抱世界的變化，並且從中看到機會，領先佈局，佔得先機。

面對競爭更激烈的未來，蔡宏圖期勉，要檢視既有的優勢與善用整個霖園集團橫跨金融、地產建設、醫療、資訊、物流及公益等資源、規模與專業，來展開跨子公司與跨業別的合作，提供客戶更便利體貼的服務，深化全集團數位轉型。以氣候、健康、培力永續三支柱落實於集團日常營運中，透過議合客戶一起做好ESG，讓國泰的金融核心職能夠進一步發揮影響力。這其中，各類專業人才是永續發展不可或缺的，蔡宏圖強調，會加大投資未來發展所需的人才，一起共創永續價值。

展望未來，市場競爭者會更多，遊戲規則不斷地改寫，這些是各行各業都一樣要面對的，對國泰而言，更要深刻的理解經營環境改變與提升自我的競爭能力，因為對客戶的長期承諾，就是我們必須追求永續經營的最大動力。所以我們要不斷檢視所面臨的挑戰與新的機會，勇敢開創集團下一個60年的新格局。