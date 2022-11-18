記憶體晶片大廠美光（Micron）基於市況低迷，16日宣布將DRAM與NAND晶圓產量縮減20％，以減輕庫存壓力，同時打算進一步削減資本支出。

美光指出，兩款記憶體晶片DRAM和NAND Flash的產量將較上季減少20％，以因應市場狀況。

美光在聲明稿表示，基於2023曆年的市場展望持續走疲，預期明年的DRAM供給成長將下滑，而NAND Flash供給僅有個位數成長。

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示：「美光採取大膽的行動降低晶片供應量，以壓低公司庫存。我們將繼續觀察產業狀況，並在必要時加以調整。」此外，美光亦表示將進一步降低資本支出。該公司已於9月宣布將2023會計年度（今年9月起）的資本支出大砍30％，年度支出金額為80億美元，如今計劃擴大縮幅。

梅羅特拉當時警告：「利空事件前所未見地聚集在一起，影響整體需求。」

晶片產業在疫情時期享受高速成長，但隨著通膨飆高和衰退憂慮加劇，加上員工重返辦公室，壓縮電腦和其他消費者裝置的需求，造成晶片供過於求，業者庫存激增。

近幾周幾乎所有大型晶片業者皆示警供給過剩和價格下跌，紛紛宣布調降資本支出。

晶片過剩造成價格下滑，美光9月公布業績時指出，上季DRAM價格季減幅達低兩位數，而NAND Flash價格的季減幅為中至高個位數。從美光積極減產可以推斷，晶片價格可能加速下跌。美光上季業績失色，本季營收預測較華爾街低了將近20億美元。

美光減產改善供需動能的策略面臨挑戰，若是其他業者趁勢增產提升市占，供應鏈庫存恐難好轉，美光將陷入低產量與低價格困境。