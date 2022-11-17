金馬創投會議閉幕。（海鵬提供）

2022金馬創投會議今（17日）落幕，4位決選評審方令正、羅卓瑤、李耀華及陳珊妮將「百萬首獎」頒給馬來西亞導演張吉安新片《金蘭荖葉》，評審認為該片在人文關懷的前提下，講述即將消失的媽姐文化，從急速現代化的都市造景計畫，反思歷史脈絡下，女性角色面對的壓力與衝突，田調細緻真切動人。張吉安也感性說：「作品的第一步能有機會始於金馬，彷如沁心遠大的第1個光影鏡頭，感激每一位來探尋故事的創投評審和資方。」

該片由馬來西亞島影映畫和匠子映畫、新加坡堂堂映畫及台灣海鵬影業有限公司聯合製作，故事根據「大馬最後媽姐」（自廣東赴南洋幫傭謀生的自梳女）柳姐的最後人生所改編，劇情描述：吉隆坡為建造世界級摩天大樓，轉向老社區徵地，歲暮媽姐柳姐孤守金蘭姊妹的故居，跟毗鄰而居的孟加拉妓女，兩個女人相濡以沫，一生浮根的故事。片中透過兩個世紀的交錯，以遲暮之年的柳姐對映青春正逝的孟加拉妓女，人生際遇奇幻而感人。

張吉安7年前遇到大馬華人社區的最後一位老媽姐，以當時90歲柳姐一生顛沛的口述記錄，寫下4部半的劇本。過程中，柳姐一時侃談當下生活，下一刻突然說置身剛完成的自梳儀式、迂迴二戰後、國家獨立、戒嚴，以及陸續送走17位金蘭姊妹的瞬間等，失智幻思交疊，但清晰陳述著憶事細節後，更顯晚景堪憐。柳姐生前叮囑他，待她某天入土為安後，就把她的故事寫出來。張吉安終在今年金馬創投上發布這個關於兩個女人在荒誕政權下離散，走失成異鄉人，何以為家的故事。

今年金馬創投會議於11月15日至17日展開為期三天密集的會議與活動，本屆開發中（FPP）、已開拍（WIP）電影及劇集（Series），共有高達68件影視企劃入選，吸引來自世界各地的118間投資方代表進行了1623場會議，創下歷年新高。本屆入選企劃不僅陣容堅強，創作類型多元，也吸引多位華語矚目新銳導演和跨國合製與國際導演參與，也顯現華語電影市場的熱絡，令人更期待華語電影市場的未來面貌。