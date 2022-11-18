聯合國秘書長古特瑞（Antonio Guterres）17日證實，11月19日到期黑海穀物出口協議延長120天，有助緩解全球糧食短缺危機。

消息出爐後，芝加哥穀物期貨應聲重跌，小麥期貨價挫低2.2％，報每英斗8.185美元；玉米期貨價大跌1.4％，報每英斗6.5825美元。

古特瑞透過聲明稿表示，「各方同意延長黑海穀物出口協議，促進烏克蘭穀物、食品和肥料出口。」

在聯合國與土耳其的斡旋下，烏克蘭與俄羅斯在7月達成黑海穀物出口協議，讓烏克蘭三個黑海港口恢復穀物出口，旨在減輕全球全球糧食短缺危機。

烏克蘭總統澤倫斯基在推特寫道，「穀物出口協議將會延長」，他稱這是「全球對抗糧食危機的關鍵決定」。

古特瑞亦指出，聯合國也將「竭盡全力消除俄羅斯糧食和肥料出口障礙。」這是穀物出口協議俄羅斯所看重的部分。消息人士透露，出口俄羅斯氨氣並未包含在延長協議內。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）祕書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）透過推特表示，「延長黑海穀物出口協議對全球糧食安全和開發中國家而言，是一項好消息。」她強調接下來就是解決肥料出口問題。

不過協議僅延長120天，比聯合國和烏克蘭期望的一年短了許多。

自7月達成穀物出口協議以來，烏克蘭出口約1,110萬公噸農產品，其中包括450萬公噸玉米，以及320萬公噸小麥。

延長穀物出口協議引發期貨價下挫。法國交易商表示，協議消除了不確定性，未來四個月的情勢變得明朗。不過協議僅延長四個月，而不是烏克蘭要求的一年，意味著四個月後不確定性將重燃，因為不知道俄國是否會再度同意延長協議。

俄國2月入侵烏克蘭，造成烏國穀物出口中斷，成為全球糧價飆高的推手之一，其他推高糧價的因素還有疫情和氣候變遷。