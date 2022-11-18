近來美國科技業掀起裁員潮，不過到目前為止對就業市場卻影響有限。高盛指出這是因為科技業占總就業人數比例很小、而且遭裁撤員工通常也很容易找到新工作。

亞馬遜本周起將開始裁減一萬名員工，在同時臉書母公司Meta也宣布裁員1.1萬人。Redfin、Asana、Salesforce與推特也將加入這波裁員行列。此外TCI基金管理公司也把目標鎖定谷歌母公司Alphabet，指稱「員工人數太多、以及每名員工成本太高」。

雖然科技業精簡人力消息一波接著一波傳來，但到目前為止美國就業市場依然風平浪靜。截至11月5日的前周，初領失業金人數只有22.5萬人。至於到12日為止的上週申請人數更下滑到22.2萬人。

不過Evercore ISI分析師海曼（Ed Hyman）也警告，由於到前周為止的13周平均申請人數已觸及4,597人，創下疫情結束後的最高紀錄，凸顯未來幾周失業金初請失業金人數應該將會上升。

如果企業勞動力成長太快、但營收卻未如預期增長，裁員將有其必要，亞馬遜就屬於這種情況。從2019年底到2021年底，該公司員工數增加逾倍，但每名員工創造的營收卻下滑17％。還有一種就是預期營收將減緩，因而先發制人採取縮編行動，Alphabet與Meta則為該情況。

不過高盛經濟學家畢格思（Joseph Briggs）認為科技業裁員不足為憂。他指出科技業職位空缺仍舊很多，因此遭裁員的員工要找到新工作並非什麼難事。此外科技業就業人數僅占總就業數的0.3％，所以它的縮編，對於整體就業市場也影響不大。

畢格思還補充，目前其它產業的就業情況並沒有看到惡化跡象，凸顯科技業的裁員應是該產業成長放緩引發的副作用，並不能將它視為整體就業市場榮衰的主要指標。

還有一些產業聲稱在進行縮編後，員工創造營收反而增加，Expedia就是其中一例。它指出自從2019年到2021年期間大舉裁員42％後，每名員工創造營收激增22％。