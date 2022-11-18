憂心英國經濟衰退、英鎊表現疲弱，加上預期中國放寬封控措施將使法國精品銷售受到提振，這些因素都讓英國在本周痛失歐洲最大股票市場地位，而將此頭銜拱手讓給了法國。

根據金融媒體編纂的一項指數顯示，在英國股市上市的企業市值總值14日約為2.821兆美元，已經落後在法國股市上市企業總市值的2.823兆美元。自英國2016年公投脫歐後，英法兩國股市市值差距就從1.5兆美元不斷縮小，如今法國股市市值更首度超越英股。

AJ Bell投資公司分析師慕德（Russ Mould）指出，英國把歐洲最大股市頭銜讓給了法國，對倫敦聲望而言是一大重創。他還補充自從英國決定脫歐以來，法國巴黎指數已經強漲47％，同期間倫敦富時100指數卻只溫和走高16％。

英國股市風光不再，分析師指出主要與幾項因素有關。年初俄烏爆發戰爭，引發能源與糧價飆升，也對英國消費者支出造成壓力，加上脫歐後英國貿易轉趨疲弱，這都使得疲弱的英國經濟雪上加霜。

根據英國統計局的最新數據顯示，英國7到9月經濟萎縮0.2％，成為七大工業國中唯一在上季經濟陷入萎縮的國家。英國央行還警告，該國恐將面臨有史來最長經濟衰退。

此外今年英鎊兌美元跌跌不休，也讓英國資產承受重壓。特別是前首相特拉斯（Liz Truss）9月推出迷你版預算案，曾一度讓英國金融市場陷入風暴，英鎊兌美元更崩跌到1985年最低，這更是拖累英國股市向下沉淪的另一重要因素。在特拉斯上任的4周期間，英國股債市市值累計共蒸發5千億美元。

此外預期中國當局將放寬防疫措施，讓外界樂觀預期法國精品業銷售將受到強力提振，這項利多也刺激法國精品股價14日走高。根據資料顯示，疫情前中國民眾對精品的消費額高占占全球精品市場的35％。