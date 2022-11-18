民進黨基隆市長候選人蔡適應提出首都通1200政見，蔡適應表示，得到總統蔡英文大力支持！他強調，首都通1200」這項政見，是基隆人在首都生活圈中，交通平權最重要的部份，他也懇請市民朋友支持他的政見，讓他來帶領基隆前進。

蔡適應今(17日)在臉屋粉專貼文表示，總統蔡英文今天來到基隆視察城際轉運站，了解相關的進度，城際轉運站預計能在11月20日完工，基隆城際轉運站位在基隆重要交通要衝，將整合國道客運、市公車、台鐵等大眾運輸，提供旅客更好的運輸服務。

蔡適應表示，蔡總統現場稱讚他和基隆市長林右昌，他們的合作讓基隆的城市蛻變，在基隆的財政狀況改變後，他們從負債120幾億元，減債超過4成，未來他接棒後，也不會債留子孫，在整體財政評估後，他們認為現在正是基隆加入「首都通1200」的時機，特別是蔡總統也表達大力支持。

蔡適應強調，「首都通1200」這項政見，是基隆人在首都生活圈中，交通平權最重要的部份，他們現在有能力來參與，所以懇請市民朋友支持他的政見，讓他來帶領基隆前進。