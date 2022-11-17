台中知名景點一中商圈接連傳出壞消息，先是經營長達30年的嘟嘟茶飲宣布熄燈，緊接著從日本跨海來台的藥妝店「松本清」也將在近日撤出，一中商圈連關兩家指標性店家，也引起討論。

嘟嘟茶飲在一中商圈經營30年，乘載不少當地人的童年回憶，卻無預警在10月底宣布熄燈，不少人得知後也大感不捨，但短短2周內，已經「無縫接軌」找到買家，圍起籬笆裝修。

緊接嘟嘟茶飲，三民路上的松本清也將在本月20日熄燈。2019年年中，松本清進駐一中商圈，其60坪的規模更是成為全台最大的松本清店家，當時還以月租50萬，創下一中商圈租金的最高紀錄，卻在2年內就收攤，讓人錯愕。據了解，一中商圈如今人潮與數年前全盛期相比，大幅下滑30%以上，連帶影響到業績是店家撤離主因。

當地房仲透露，其實早在松本清之前，同性質的「Tomod's」以及韓國美妝店「ETUDE HOUSE」也都在今年熄燈，還有許多店家也早已拉下鐵門，掛上出租布條，卻乏人問津。