詐騙集團透過網路刊登高薪工作廣告，騙求職者來應徵便以暴力控制，女子被驚嚇瑟縮在沙發上，26人被關在臥室內。（黃敬文翻攝）

新北市淡水警方日前破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，不過有3名被害人不幸去世且遭棄屍；資深媒體人黃秀鳳也在臉書分享，她提到3名遭棄屍的被害人中，其中有1名46歲黃姓婦人，獨自帶著兒子，為了改善家中生計，看了求職廣告後卻受騙遭控制，但本身患有糖尿病與高血壓，最終黃婦無法及時獲得藥物治療而喪命，臨走前也交代同被關押的被害人，請對方轉告兒子「對不起，我很愛他」。

資深媒體人黃秀鳳今(17)日晚間在臉書分享「這是個比悲傷還要悲傷的故事」，她提到在「台版柬埔寨」詐騙案中，有3人遭棄屍，其中有1名在桃園山區被棄屍的45歲黃姓婦人；黃婦在生完兒子後，兒子才剛滿月父親就不告而別，黃婦獨自1人扶養兒子。

某日，黃姓婦人看到了求職廣告後，又發現可以先預支薪水，她為了要改善家中的困境，於是，答應對方並依照指示在上月5日晚間，帶著證件與存簿在桃園是龜山某摩鐵附近面試，沒想到，這一面試她的兒子就再也不到媽媽回家。

詐騙集團透過網路刊登高薪工作廣告，騙求職者來應徵便以暴力控制，女子被驚嚇瑟縮在沙發上，26人被關在臥室內。

由於，黃婦本身患有糖尿病與高血壓，因為遭受詐騙集團成員控制後，她無法及時獲得藥物治療因此而喪命，也慘遭詐騙集團成員將遺體棄屍在桃園山區；黃婦的兒子收到消息後，痛心不已，提到「我們母子倆度過顛沛流離，度過饑寒交迫，度過離別再相聚，但卻度不過被詐騙集團淩虐死劫」，黃婦的家屬也無力葬殮，因此採取「公益殯葬」方式送黃婦最後一程。

黃秀鳳也在貼文中提到，受理黃婦後事的1名郭姓男子，接到1通電話，對方表示當初被詐騙時，和黃婦關在同一間廁所內，當時黃婦嚥下最後一口氣時，曾交代他務必要把這段話轉告訴兒子，「媽媽感到對不起，成長過程中沒有盡到做母親的責任，但還是很愛他！」。