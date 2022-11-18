勞動部17日舉辦「第16屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」頒獎典禮，經濟部水利署的「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程」，及「曾文南化聯通管統包工程A3標」2件重大水利工程，均獲優等。

水利署表示，今年獲獎2件工程，自規劃設計到施工階段，落實施工風險評估，於施工期間積極創造優質施工環境，落實職業安全衛生管理，以確保各項作業安全。

至於職災預防及職安推動方面，水利署說，「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程」設計，納入「營造四化」，提升工作效率，縮短危害暴露時間，監造人員全數取得職安相關證照。在施工過程中，協助廠商檢核設計內容與實際現況，尋求降低風險的可能。

上述工程的土方施工，採用鉸接式牽引車、GPS修坡輔助系統，及土方壓實儀系統，並使用AI智慧影像辨識系統、無人機運巡檢及土方收測、IOT物聯網、遠端監控等科技作為，落實智慧管理。

「曾文南化聯通管統包工程A3標」推動職安與時俱進，採用AI技術結合科技監控物聯網系統實施安全管理，以人臉辨識器執行工區智能進出管制，並輔助監督勞工安全護具配戴齊全，及進行體溫量測與配戴口罩的防疫管制。

另該工程設置工地無線智能環境監測顯示板，即時顯示工區內氣體偵測、熱危害指數、溫溼度、空氣品質、地震警報等監測資訊，並結合聲光警示系統發布工地異常狀況警告，發送手機警訊通知施工及管理人員，打造安全作業環境。

水利署說，獲獎是對整個團隊最大的鼓勵，也是肯定，該署將持續運用數位科技，提升營建工地安全管理，並秉持尊重生命價值、守護勞動者權益及營造安全友善環境等信念，形塑以勞工為本的文化，打造讓工作者擁有「安全、安心、安康」的工作環境。