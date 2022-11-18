遠雄建（5522）今（17）日法說會登場，今年業績大豐收！新完工案量達156億元，累計前三季衝高至稅後純益為39.2億元，EPS達5.02元，為六年最高點；展望2023年，將有全台總銷約114億元新案完工，2024年約207億元，至於2025年將爆量到358億元，再衝高峰，累計在手儲備案量近2,000億元。明年的大亮點，可望是台北大巨蛋案，有機會取得使照。

今天遠雄建發放上半年現金股利，每股達2元，優於近兩年水準。

今天遠雄建也應邀舉辦法說會，雄建設協理蕭君如指出，今年前三季合併營收達184.8億元，改寫歷年同期第三高紀錄，稅後純益為39.2億元，EPS達5.02元，大賺逾半個股本，改寫近六年同期新高紀錄。

蕭君如表示，遠雄建今年的主要入帳個案，包括：中和左岸系列四案貢獻44億元、汐止「遠雄U-TOWN」認列40億元、桃園「新未來」一、二期認列37億元、新莊副都心二案貢獻21億元、台中「遠雄之星」第七期認列15億元及高雄「明水漾」認列11億元。

蕭君如表示，遠雄建在今年度取得使照、尚進行交屋中的個案，還有：板橋「遠雄鉑翠」、桃園「新未來」二期及「青溪」、台南「安南町」及高雄「明水漾」，預計第四季持續認列。

蕭君如表示，今年遠雄建已推出北投「遠雄商舟」、南港「遠雄宜進I-City」、中和「遠雄擎光」、桃園「遠雄夏沐」、台中「遠雄純寓」、高雄「遠雄Park 16」共六案，總銷達230億元，預計年底再規劃推出台中、台南各一筆新案，共約40億元。

遠雄建表示，自2022～2025年的未來四年，在手可供完工交屋的儲備案量，共約877億元。至於2026年之後的儲備案量，則高達1,076億元；累計目前在手儲備案量，總計高達1,953億元，直逼2,000億元。

遠雄建表示，今年新完工案量約156億元，展望2023年，將有114億元，2024年約207億元，至於2025年將爆量到358億元，再衝高峰。

遠雄建目前有三大轉投資公司，分別是持股台北大巨蛋BOT案約31％，持股遠雄營造100％，另外持股林口三井OUTLET的三新奧特萊斯約30％。

至於目前企業成長策略，有三大主軸，分別為：擴展開發區域重心至七大都會區及都市更新案；以品牌價值創造差異化，同時維持穩健的財務槓桿；投資於固定收益之台北大巨蛋園區與OUTLET商城。未來將繼續深化遠雄建在台灣房地產業的市場領導品牌地位，同時與其他競爭對手在品牌經營上創造差異化的競爭優勢。