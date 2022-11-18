為了救人壯烈犧牲！中國湖南有一名女子近日跳河，當時在附近打牌下棋的65歲老人馬上衝到橋邊，二話不說跳河救人，10分鐘後女子在眾人的幫助下被救上岸，遺憾的是，老人因體力不支沉入水中喪命。市民在事發地點獻花悼念，向這名人民英雄致敬。

綜合陸媒報導，事情發生在11月12日下午2點半，位於湖南嶽陽汨羅市榮家路跨友誼河橋，有一名女子跳河，老人袁瑛當時正好在附近，聽聞此事立刻感到橋邊，幾乎沒有猶豫就翻欄杆跳河救人，但最後因體力不支，不幸去世。一名目擊者透露，那天汨羅突然降溫，穿2件衣服都覺得冷，河水更是冰涼，「他泡了有7、8分鐘，從女孩跳橋到後面，整個過程就是10分鐘」。

老人袁瑛為了救人不幸身亡。（圖／翻攝自微博）

據了解，袁瑛是一名木匠，妻子在39歲時罹患肺癌，做了2場手術，飽受病痛折磨，醫藥費無法負擔，妻子不願成為家人的負擔，趁著某天家中沒人，跳入屋後的一口水井自盡，靠著他一個人將兒女拉拔長大，之後獨居了20多年。

袁瑛的一生過得十分坎坷。（圖／翻攝自微博）

特別的是，12日這天是個喜慶的日子，袁瑛妻子的哥哥過70歲生日，袁瑛許久沒見到這麼多親人，中午吃飯完後，便約了牌友去橋下打牌，舅哥本來想讓他再多坐一會，但看他堅決要走，便沒再多留，如今回想不禁懊悔，如果當時留住人，是不是就不會失去生命。

市民紛紛獻花哀悼。（圖／翻攝自微博）

袁瑛去世後，城裡的人都在談論這名老人，司機聽到乘客的目的地是友誼河大橋，談起一名老人在這裡救人犧牲，「整個汨羅都知道他」，有小孩去花店買了乒乓菊，放在袁瑛跳水的地方；社交媒體上，許多人轉發袁瑛翻橋的影片。追悼會當天，鎮長和許多政府工作人員都到現場，還送了慰問金。政府認為這是一件好人好事，「我們正在給袁瑛辦見義勇為的稱號，目前還在走程式，會以汨羅市政府的名義頒發」。

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