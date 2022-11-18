歡迎光臨古老倉庫裡的博物館，這裡有神秘的機械仿生生物，在大型考古現場發掘到的奇特變種怪物及擬態A.I.怪物等典藏，就是要讓誤闖異界的參觀者大開眼界！

現於駁二大義區C7動漫倉庫展出的「這。不會考3─動漫怪物學」（THE MODERN FRANKENSTEIN’S MONSTER IN COMICS），聯手漫畫家MAE、爛貨習作、黃色書刊、動畫團隊大貓工作室和VR創作團隊赤兔影像等，以科幻動漫中的「人造怪物」打造驚奇展場，歡迎民眾即日起至2023年2月5日前往，體感動漫世界裡的怪奇物語。

當科技打破現實與漫畫世界的壁壘，未來世界的標本與化石是否會是變種人和機器人的遺骸呢？

從漫畫裡的虛擬龍族到傳說中蒸汽龐克風格的機械城市，創作者藉由科幻動漫，發揮對未來科技的想像，同時也是對當代社會的都市預言。「這。不會考3─動漫怪物學」由駁二當代館WOCA策展，東立出版社、有你共創數位、公共電視和原動力文化協辦，以學校不會考的「科幻怪物學」為主題，將展場打造成一間不存在的偽博物館，並運用繪畫、動畫與VR等技術，形塑動漫作品中虛擬的人造怪物。參觀民眾彷彿穿越到另一個動漫宇宙，考究空想怪物的生存背景和物種演化，透過觀看科技發展對社會的影響，進而思考科技與人類的關係。

展覽入口以鐵件架構博物館大門為造型，側邊LED觀景窗更可見「人造怪物」走過的畫面，就像動漫角色真實地在大義倉庫間遊走。(圖片提供/高市府文化局)

展場分為「機械仿生怪物」（AUTOMATON）、「擬態A.I.怪物」（ARTIFICIAL INTELLIGENCE）、「變種怪物」（GENETICALLY MODIFIED HUMAN）、「誰是怪物？」（WHO IS A MONSTER？）四大區域，動漫中的人造怪物變成博物館典藏化石、肖像畫，彷彿角色真實存在於我們生活之中。

「機械仿生怪物」展區重現赤兔影像的VR動畫作品《海影城事》中，以高雄為藍本所設計的海底機械城市。(圖片提供/高市府文化局)

「機械仿生怪物」以赤兔影像的VR動畫作品《海影城事》為背景，展區重現以高雄為藍本所設計的海底機械城，隨著展出空間不斷出現的巨大機械神祇投影，讓人有彷彿潛入海底城中的真實感。展覽並搭配在C7舊事倉庫的「蒸汽龐克VR劇院」體驗，可和女主角兔2共同在海底冒險，沉浸在蒸汽龐克城市的魔幻世界。

「擬態A.I.怪物」展區延伸漫畫家MAE作品《記憶的怪物》故事設定，打造一個典藏回憶的空間。(圖片提供/高市府文化局)

「擬態A.I.怪物」探討漫畫家MAE作品《記憶的怪物》故事中，藉由擬態A.I.生物複製已故親人的記憶，是否能夠再現亡者靈魂的命題。展區設立了一座人造人的紀念碑，透過燈光轉換展演，主角與千晴、RE614間的回憶片段分別重現。 而在燈亮時透過哥哥的遺物陳列和漫畫稿展示，說明主角千澄申請實驗計畫的原因，暗場後投影出來的故事帶參觀者一窺千澄如何放下喪親遺憾。

《勇者系列》變種怪物。(圖片提供/高市府文化局)

人氣漫畫家黃色書刊《勇者系列》作品中的龍族歷史脈絡，選在「變種怪物」展區完整重現。空間有如龍族的考古現場，首先會看到巨大的龍骨殘骸，當觀看者靠近後，龍骨剪影會突然像是有了生命，噴出熊熊的火焰。作者黃色書刊與大貓工作室製作合作，利用動畫片段回顧龍族是如何從人類演變為龍，並且向人類展開復仇作戰，以及和「勇者」進行對抗的歷史脈絡。徹底顛覆傳統動漫裡「勇者鬥惡龍」打怪遊戲的既有觀點，也是作者對未來生物演化的黑色寓言。

「誰是怪物？」展出漫畫家爛貨習作《怪物社會》中角色的肖像畫，畫中角色平時呈現人類外觀，會在民眾不經意走動時變成怪物的形象。(圖片提供/高市府文化局)

展覽透過沉浸式投影、燈控展演和體感互動等科技，讓觀眾彷彿穿越至科幻動漫中的平行宇宙。而步入到最後的「誰是怪物？」展區，呼應漫畫家爛貨習作《怪物社會》中角色的肖像畫，利用體感偵測互動投影，讓經過展區的民眾變成怪物形象，既體感故事中被怪物包圍的處境，同時也幻化為怪物，呈現在投影中，成為展覽的一部分。

離場時行經的長廊設有體感偵測互動投影，民眾會被幻化成怪物的樣貌，於投影中呈現出來。(圖片提供/高市府文化局)

透過動漫裡人造怪物的角色設計，並以體感科技創造沉浸感，「這。不會考3─動漫怪物學」展覽探討怪物背後的議題，思考科技所衍生的影響和衝擊。展覽期間亦推出「勇者系列」主題商品區，販售「勇者系列」角色周邊與「電鍍銀幻彩紫魔王」限量公仔，現場打卡就贈送「人造怪物圖鑑」限量角色明信片，是動漫迷們不可錯過的盛會。

• 這。不會考3－動漫怪物學

日期：即日起至2023年2月5日

地點：駁二大義區C7動漫倉庫

網站：https://pier2.org/exhibition/info/1028/

校園團體優惠，預約：https://bit.ly/3DmVbd0

線上購票：https://bit.ly/3FlKM3N

本文作者：李定遠