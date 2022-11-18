2022世足賽將於台灣時間11/21～12/18在卡達舉行，台灣運彩為了迎接這個4年1度的體壇盛事已率先提供23種「冠軍及特別玩法」，而且賽事近1個月的期間運彩將提供24小時投注服務，喜歡世足的朋友們可以買張運彩，驗證一下自己的眼光，還有機會抱回大獎。

2022世足賽運彩「冠軍及特別項目」開賣囉!

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

世足賽是全世界規模最大、參賽國家和地區最多以及水準最高的足球比賽，由國際足總每4年舉辦1次，首屆世足賽在1930年由烏拉圭主辦，至今已經舉辦了21屆，巴西是最大贏家，共贏得5屆冠軍，義大利和德國都以4次冠軍緊追在後，本屆誰能奪冠受到全球足球迷的矚目。

歷屆世足賽-冠亞軍一覽

2022世足賽參賽隊伍

本屆世足賽32支參賽隊伍經過抽籤後分成8組，將首先進行小組賽，再進行淘汰賽。

2022世足賽分組情況

一、小組賽階段：每個小組各進行單循環的對戰，每場比賽時間為「90分鐘+傷停補時」，贏球隊伍得3分、和局2隊各得1分、輸球隊伍得0分，各組積分最高2隊晉級16強淘汰賽。如果小組中有球隊積分相同，會以下表方式排列名次。

球隊積分相同

二、淘汰賽階段：淘汰賽階段於16強起至冠軍賽，將以一場比賽決定勝負，法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時如果雙方踢成平手，則加時30分鐘（上下半場各15分鐘），加時結束仍然平手，則以互射十二碼的PK戰分出高下。

世足2022抽獎

台灣運彩現在已開賣23種「冠軍及特別項目」玩法，包括2022世界盃冠軍、晉級冠軍賽球隊、晉級四強球隊、冠軍來自哪一洲、冠軍來自哪一組…等，所有64場賽事比賽前都會提供「單場」投注，比賽開踢後也會提供「場中」投注，讓大家可以邊看著比賽邊投注，玩法包括不讓分、讓分、大小、正確比數、總進球數…等，同時提供2波抽保時捷汽車等大獎的促銷活動，大家買運彩瘋足球的同時，也有機會可以把大獎帶回家(詳細活動辦法請參閱運彩官網)，趕快把握難得的機會。

冠軍及特別玩法項目

註：台灣運彩的各項足球投注項目，除非有特別說明，否則一律只計算至法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」結束時的比賽結果，不含加時及PK戰。