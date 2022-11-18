全球金融景氣低靡，美國升息、烏俄戰爭、缺工缺料等因素，讓人民有感資產逐漸縮水，因此與其放著，不如投資不動產才是最聰明的做法。揚鼎國際開發副總陳慶龍表示，在大環境經濟恐慌下，應該要有穩定的資產分配，長期觀察下來，購屋置產才是不敗的定律。

許多人期待房價能在大通膨時代降價，故選擇等待觀望，但其實以新成屋為例，並沒有降價空間，因為房地產借貸與銀行有高度關係。陳慶龍認為，此時更需要穩健地分配資產，而房地產就是投資硬道。投資不動產與其他投資標的不同，好處在於房價會隨著原物料成本波動，價格硬、可活用，若長時間持有，隨時可自住、買賣或借貸。

陳慶龍強調，高速通膨時期，包含石油危機等等皆是買房好時機 ，不過尋找標的更需要精挑細選。建議可挑選低總價及低單價的產品，目前是3-5年間的市場主流，且自備款分配比例少，出租的投資報酬率高，資產分配上可搶得市場先機。目前新北市3房售價每坪約55萬元，但位於淡水的新推案「湯泉台北灣7」卻僅要3字頭，磁吸首購族與小家庭目光，成為新北市置產首選。

「湯泉台北灣7」由湯泉國際投資興建，基地位置位於淡水區新市一路一段，鄰近預計2025年完工的淡江大橋，屆時淡水往返雙北可節省約25分鐘車程；快速連接一高、二高、台64及台61，抵達台北市30分鐘、桃園機場35分鐘，未來將從舊有1小時生活圈縮短為半小時。交通建設亦帶入大量人流，區域發展價值高，投資價值更高，因此，交通建設也是購屋置產的投資指標之一。

「湯泉台北灣7」鄰近淡江大橋，屆時淡水往返雙北可節省約25分鐘車程。圖為3D外觀示意圖。(圖/湯泉台北灣提供)

此外，建案的附加價值也很重要。陳慶龍表示，基地面積越大，使用空間越多，「湯泉台北灣7」基地面積9,837坪，綠地面積約4200坪 ，包含棕梠瀑布區、戶外戲水區、果園、欒樹大道、櫻花賞景區、四季花博拱橋等休憩空間，可以讓住戶盡情享受大空間，擁有良好的居住體驗。

「湯泉台北灣7」的四季花博拱橋。圖為3D公設示意圖。(圖/湯泉台北灣提供)

台北灣系列皆興建大型社區為主，社區管委會軟硬體設施皆穩健維護，故持續榮獲全國大型社區管理評鑑肯定，有參賽皆榜上有名，且根據實價登錄今年度全台十大熱銷個案，台北灣名列前茅；另一原因在於房價只要3字頭，包含裝潢、傢俱、家電一次備齊，幫助消費者輕鬆分配資產，降低自備款的支出。

「湯泉台北灣7」房型規劃為21-55坪的2-4房。(圖/湯泉台北灣提供)

「湯泉台北灣7」房型規劃為21-55坪的2-4房，主打2-3房，開價約每坪36萬，主力總價約828萬起。陳慶龍表示，根據淡水新市鎮地價近一年實價登錄顯示，土地成交行情基準點已6字頭，待交通建設到位，交通距離縮小、人口及商業活動增加，屆時土地價值有望再創新高，區域新房未來漲幅可期，「湯泉台北灣7」增值幅度更可預期，故及早卡位才能在高速通膨時期穩固資產，創造更多價值。

湯泉台北灣7

接待中心：新北市淡水區新市一路一段256號

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