全球經濟衰退的烏雲正在席捲而來，日經中文網以「中美歐經濟同時惡化，世界失去引擎」為題撰文指出，全球經濟的失速非常明顯，以中國為例，2022年的成長預期降至3%的範圍，比年初的預期低了近兩個百分點；此外，由於歐美物價上漲，需要迅速提高利率，美國和歐洲也可能在2022~2023年步入衰退期，至於日本，同樣在7~9月期間經歷了四個季度以來的首次負成長。報導稱，全球經濟在缺乏成長引擎的情況下，未來有一種強烈的不確定感。

首先從中國經濟來看，根據QUICK FactSet匯總的預測，市場認為受嚴格防疫措施影響，中國2022年的實際成長率為3.3%，這比年初的預測低了1.8個百分點，而且11月的消費似乎仍然緩慢，從今年的指標「雙11」購物節來看，全國包裹遞送量比去年同期減少11%。

而且中國房地產市場也不見起色，根據統計，10月售出的房屋面積比去年同期減少20%以上，由於占國內生產總值（GDP）30%的房地產關聯產業不景氣，家用電器和傢具的銷售沒有增加，建築材料和其他產品的生產也沒有獲得動力。

中國對全球經濟表現有重大影響力，根據世界銀行數據，從2001年中國加入世界貿易組織（World Trade Organization）到2021年，全球GDP成長90%，在此期間，中國經濟成長了5.3倍，對全球經濟成長貢獻了31%，遠高於美國對全球經濟成長10%的貢獻。因此，中國經濟成長減速為全球經濟蒙上一層陰影。

除了中國，西方國家因能源價格高漲，經濟也面臨嚴峻挑戰，日本經濟新聞詢問10名經濟學家，有6名認為美國到2023年經濟將進入衰退階段，歐元區方面，則全部受訪者都認為將陷入衰退。報導最後總結，這是自2020年春季疫情開始以來，美國、 歐洲和中國經濟第一次同時惡化，目前還看不出全球經濟是否會再次反彈。