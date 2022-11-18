為了保護隱私權，停用網路追蹤碼，2023年的Cookieless時代即將來臨，廣告業也開始思考應對之道。awoo Intelligence 阿物科技執行長暨創辦人林思吾提出了一個重要觀念：行銷並非只有廣告！就他了解，台灣品牌投資在經營自媒體的資金約佔行銷預算的七、八成，但根據在IT研究與顧問上頗具權威的Gartner公司所提出的報告可知，國外在經營自媒體、刊登廣告、投資在SEO或網紅等費用，三者比例是均等的。也就是好好經營自媒體，蒐集自有數據，就是最好的因應之道。

在經營自媒體上，一般都是使用「顧客資料平台」(CDP)累績與分析自有數據，林思為卻提出了「商品資料平台」(DPD)概念。他認為將兩者整合起來運用，可以解決Cookie停用的問題。林思吾說，所謂的DPD就是為商品貼標籤。這就好比當一名優秀的店員，看到顧客拿起某兩樣商品瀏覽時，他就已經從顧客挑選的商品的功能、風格與價位，大概推知這名顧客的購物偏好了。所以現在企業主，不但要為顧客貼標籤，也要為商品貼標籤。

商品標籤的來源，第一個來自官網上的商品規格，其次是網路上消費者的開箱文與討論內容，也就是要找到消費者購買這項商品的理由。用這些來源拼湊起來的商品標籤，才會是比較精準的標籤。

而DPD的商品標籤概念則可以運用在兩個方向。林思吾說，一個是用於搜索引擎的優化(SEO)，也就是讓這些標籤變成商品關鍵字，並在第一時間被找到。另一個是這些標籤必須在自媒體裡被良好的運用。因為「品牌電商化」已經是不可逆轉的趨勢，所以如何讓消費者在品牌的官網購物時，能順利找到他要的商品，並進行精準的描述與推薦，就變得非常重要了。這類的推薦，包含了：我猜你也會喜歡哪些商品、看中這項商品的其他人也看過那些商品等。林思吾指出，Amazon僅利用推薦功能，即增加了電商20-25%的營收，就可知DPD的運用有多麼重要了。

至於DPD導入官網的最重要關鍵，林思吾提醒，就是要注意原始官網嫁接其他系統之可能性，其重複回饋的迭代速度必須要夠快，才能夠順利嫁接。

有關於林思吾對企業數位轉型的其他論述，以及他對DPD之觀點，在《時報大師會館》規劃的「AdTech：數位轉型的關鍵方案」系列課程之中，林思吾主講的「一站式體驗 打造品牌價值」還有更豐富之解析。

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