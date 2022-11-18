過去32年連續被「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）評選為全美最佳法學院的耶魯大學法學院，16日宣布將退出評選，痛批評選標準有「嚴重缺陷」，排名第4的哈佛大學法學院同日也跟進退出，對學校評選產業投下震撼彈。

《紐約時報》（New York Times）報導，耶魯大學法學院昨日宣布退出「美國新聞與世界報導」的「全美最佳法學院」排名。院長葛爾根（Heather K. Gerken）周三上午在學校官網發布聲明，指出「美國新聞與世界報導排名」是一個有「嚴重缺陷」、「營利性」及「商業化」的企業，所使用的評比方法並沒有對該校支持公益事業、歡迎勞動階層學生的計畫給予足夠關注，評比結果對重視這方面的法學院造成誤差。

葛爾根說，「美國新聞與世界報導」對法學院的評分中，20%源自於學生成績及測驗成果，這樣的權重對學校造成龐大壓力，導致學校不得不忽視有潛力、但負擔不起昂貴測驗課程的學生，同時也迫使學校必須祭出補助來招收高分學生，她說這筆費用原本可用來當作低收入戶學生的獎助學金。

關於耶魯法學院畢業生後續的就業情形，葛爾根也指控「美國新聞與世界報導」的排名具有誤導性，同時也貶低了希望繼續攻讀研究所及博士學位的學生。

針對耶魯法學院的聲明，《紐時》指出，「美國新聞與世界報導」僅「枯燥乏味」地回應稱會堅持「使命」，確保法學院為所提供的教育負責。

不久後，哈佛大學法學院也跟進發布聲明，宣布退出評比，哈佛法學院院長曼寧（John F. Manning）在聲明中表示，已經無法調和學校原則及承諾與排名方式的分歧，因為評分方法可能產生違背常理的激勵措施，導致學校做出損害潛在學生利益的決定。

整體而言，兩間名校認為，評鑑使用的方法貶低了他們招收貧困、低收入戶學生、並且提供經濟援助、鼓勵畢業學生投入低薪公益法領域服務的努力，未來將不再配合提供資料給予評分。

哈佛法學院跟進退出後，「美國新聞與世界報導」的態度才變得緩和，坦承評分無法提供全貌，不過也強調，評分只是個開始，不是答案，目的是要提供未來學生及家庭有關學校的數據。

值得注意的是，路透社指出，自1990年「美國新聞與世界報導」開始評比全美法學院以來，32年來耶魯法學院持續蟬聯第1名寶座，今年排名第2的是史丹佛法學院，芝加哥大學法學院名列第3，哥倫比亞法學院及哈佛法學院並列第4。

■耶魯、哈佛法學院退出評比 不會瓦解排名產業

《紐時》指出，耶魯及哈佛退出評比不太可能瓦解整個排名產業，一個原因是，只有法學院退出評比，而非整所大學或其他學院退出評比；其次，就算學院不提供數據，許多資訊都是公開可得的；第三，排名評比在高等教育文化中根深蒂固，學校經常一邊譴責一邊推崇評比機制；第四，未來學生也沒有其他客觀方式來評斷學校。

另外，比起排名前10、甚至是前30的機構，這類評比通常對排名較後段的學校更有意義，這類機構主要仰賴評比來吸引學生。

反測驗的美國教育機構「FairTest」公共教育主管薛佛（Robert Schaeffer）分析，耶魯的退出舉動不太可能改變「美國新聞與世界報導」的營利行為，除非有更多有名的法學院迅速跟進，才會造成影響。

報導指出，目前其他排名前10的法學院似乎仍在觀望，賓州大學法學院讚賞耶魯、哈佛的舉動，但表示目前「仍在評估這個問題」，哥大法學院、芝大法學院拒絕評論，紐約大學表示尚未做出任何決定。