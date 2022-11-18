房間布局縝密、水岸綠意豐沛，新濠建設為3代同堂精打細算，「新濠漾II-紐約公園」隆重推出3房33坪格局，重視廚房規劃，讓家人做菜營造無限期待感，再以clean up廚具配合浪漫的開伙時光。回到小孩與長者對健康的要求，防疫電梯成為趨勢，不用手觸碰便能感應，同時以高速電梯享受飛馳又安全的移動效率。「新濠漾II-紐約公園」採RC結構，在基座額外加了SRC，加上防水10年保固，真正為3房家庭設想周到。

「新濠漾II-紐約公園」主推3房，33坪數，3房2衛格局，其中2個房間擁有雙人床，主衛開窗舒適通風，加上3米6挑高與梁柱外移設計，實現採光良好的通透空間感，適合3代同堂的剛性需求家庭。周邊大都會公園相當於16座大安森林公園，附近學區可選擇興穀國小、光興國小、二重國中、明志國中。實現長者漫步綠地、小孩就讀明星學區的願景，假日時光還能前往附近家樂福、IKEA、UNIQLO體驗一家人生活採買樂趣。

「新濠漾II-紐約公園」3米6挑高與梁柱外移設計，實現採光良好的通透空間感，適合3代同堂的剛性需求者。(圖/新濠建設)

開伙下廚是門藝術，廚房可以說是聯繫家人的情感關鍵。「新濠漾II-紐約公園」在空間規劃有巧思，廚房與飯廳相互比鄰，營造下廚後上菜的期待感，用料理征服一家人的心。為加強廚房效率，廚具使用 clean up日本不銹鋼品牌，除了抗潮防垢的特性之外，踢腳板位置也以日系思維調整，增加了收納空間，對整體廚房環境效率加分。

「新濠漾II-紐約公園」為追求小孩與長者的健康，採用非接觸式的防疫高速電梯。參考BMC病毒學雜誌、新英格蘭醫藥集團等研究，可以發現新冠病毒在不同物體上存活的時間不同，尤其塑膠最長3天，而傳統公寓為求電梯維護，常在電梯按鈕貼上塑膠膜，反而形成更強傳染力。「新濠漾II-紐約公園」不只以感應式按鈕減少接觸風險，還引進高速運行設備，比傳統電梯快上約1.5倍，大幅降低公共傳染風險，為一家人健康層層把關。

廚具使用 clean up日本不銹鋼品牌，除了抗潮防垢的特性之外，踢腳板位置也以日系思維調整，增加了收納空間。(圖/新濠建設)

「新濠漾II-紐約公園」選擇高配的SRC鋼骨鋼筋混凝土結構，是以鋼骨樑柱為主軸，混凝土包覆雙重保障，在堅硬度與彈性吸收上無微不至。另外新濠建設保證10年防水保固，加上YKK氣密窗高等級防水隔音，不難發現新濠建設對建材要求之嚴謹，此外，加上長年主推的「不二價」保障，適合首購族放心購買。

【新濠漾 II 紐約公園】

電 話| 02-29955588

基地位置| 頂文路1-1號