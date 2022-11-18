全球經濟環境緊張，美中關係、通膨及升息影響，以及俄烏僵持的戰事，都為金融市場增添不確定性。國際貨幣基金（IMF）表示，俄烏戰爭是今年對經濟產生最重大的負面影響，且明年可能也是如此，並警告，如果各國選擇往各自獨立的集團邁進，那將付出高昂的代價。

CNBC報導，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在印尼峇里島舉行的二十大工業國（G20）峰會接受採訪，他表示，「任何造成更多焦慮的事情，都是在損害經濟成長前景，以及全球各地人民的需求和期待」。

報導指出，喬治艾娃的評論是對波蘭於15日遭導彈襲擊的回應。

IMF曾對俄烏戰爭發出警訊，指其會導致全球貿易破碎化，並將全球明年經濟成長預測降至2.7%，而今年則為3.2%。報告內容顯示，「這是除了金融危機和疫情爆發之初，經濟從2001年以來成長最疲弱的一次」。

喬治艾娃說，目前已經看到破碎的跡象，源自供應安全這類合理的隱憂，現在已經看見，供應鏈因為疫情和戰火而中斷，這傷害國內及全球的經濟成長。她說，「如果各國選擇往『各自獨立的集團』前進，那將會付出高昂的代價」。

喬治艾娃解釋，對已開發國家的影響會特別高，而發展中國家更是如此。IMF在上個月的報告中預測，如果美國對大陸晶片的制裁，使受影響產業中斷，以及其他地區貿易非關稅壁壘上升至冷戰時期水準，屆時亞太地區國內生產毛額（GDP）將損失超過3%。