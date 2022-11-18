南華早報專欄作家盧綱（Alex Lo）撰文指出，台灣很快就能明白季辛吉所說「當美國的敵人可能很危險，但當美國的朋友卻很致命」的真實性。由美國主導台日韓組成的「Chip 4」聯盟，白宮要求台灣削減對大陸先進半導體供應，此舉無疑是讓台灣經濟「切腹自殺」。

盧綱援引國際貨幣基金（IMF）數據預估，台灣今年經濟成長率將達到3.3%，這都歸功於台灣快速成長的半導體產業，但他表示，問題在於台灣製造業成長，尤其是晶片產業的成長，很大程度依賴大陸市場，如果蔡英文實踐她「民主晶片」的承諾，中斷對大陸供應，這等同將這個對台灣經濟成長最重要的市場排除在外。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，晶片禁運旨在減緩大陸軍事現代化擴張，而這也是Chip 4真正目的，但盧綱說，這對台灣安全實則沒有直接影響，除非強辯所有技術都對安全造成影響。他認為台灣跟進美國行事，並非從自身利益出發，而是與美國的友誼。

台灣和南韓佔全球晶圓代工80%的產能，台積電和三星主導全球先進晶圓市場，這幾年來，兩家公司在大陸有不少投資，若與其脫鉤不僅會流失市佔，還會因此擾亂供應鏈。在Chip 4成立前，台積電已經計畫擴大南京晶圓廠，如今在政府的壓力下，則必須在縮減投資規模或直接拆除做選擇。

盧綱表示，南韓也在同一條船上，去年對大陸晶片銷售佔出口總額達25%，而美國僅為15%，這也是首爾對「Chip 4」百般推託的原因，台灣亦有充分的理由效仿南韓。