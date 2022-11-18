福斯商旅憑藉德製工藝的超高水準，造就頂級商旅的每個細節，以動感造型設計、靈活機能空間、數位科技座艙，並結合輕量化座椅設計，推出全新世代「德國新創七人座」－The All-New Multivan，提供全車乘員前所未有的舒適駕乘體驗。

福斯商旅車自1949年推出T1至今，已發展至T6.1世代，歷經70多年市場考驗，已成為商旅車領導品牌。最新發表的The All-New Multivan則是品牌對產品導向重大演變的宣示，成為福斯商旅有史以來，第一台完全聚焦家庭多元需求的七座頂級MPV。

福斯商旅The All-New Multivan贏得2022 Tow Car Awards獎項，評為「最實用車款」、完美融合福斯商旅經典與創新的獨特設計，圖為Multivan Style車型，售價247.8萬元。（陳大任攝）

在福斯商旅T型車進化佈局下，將分支出採用商用車底盤的Transporter 、採取MQB轎式底盤以滿足家用市場需求的New Multivan，以及採用MEB電動車底盤開發的ID. Buzz。其中New Multivan在造型設計、內裝質感、乘用機能、駕乘體感及安全科技上有五大越級進化，多達42項產品亮點。其中最大「亮」點就是同級唯一標配的IQ.Light LED Matrix矩陣式頭燈組，並包含Dynamic Light Assist功能，提供全方位行車照明。

首先是搭載最適合家用MPV車款的2.0L TSI EA888 EVO汽油引擎，具備204ps/32.6kgm最大動力輸出，搭配七速DSG線傳式雙離合器自手排變速箱；新世代MQB轎式底盤建構起輕量化高強度車體，並且整合Level 2「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，也是品牌首次引進Travel Assist智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助、Emergency Assist緊急待援輔助系統、Exit Warning離車安全警示系統等先進科技，操駕安全性、乘坐舒適性一次到位。

儀表控台搭載10.25吋全邏輯數位化儀表板、10吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機，大幅提升科技感及便利性。（陳大任攝）

車艙配置7張輕量化獨立座椅，而且後艙二、三排座椅均可獨立前後滑移、固定、椅背傾斜，賦予座艙空間彈性變化，有多達15種以上座椅組合，加上Harman Kardon環繞音響系統，以及標配歐翼式多功能桌、全景玻璃車頂（選配全景玻璃車頂的車款也將獨家贈送專屬天幕遮陽罩），提供全車乘員多元而細膩的乘坐體驗。此外，Air Care Climatronic三區電子恆溫空調系統含空氣清淨功能，更可讓前後三排全員享受個人最舒適合宜的溫度。

此外，New Multivan全面搭載Discover Pro 10吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機，並且包含Touch Slider數位觸控列，質感大幅提升，可供車主控制空調、音量、娛樂、導航地圖縮放等功能，同時結合先進的手勢操作功能與Apple CarPlay、Android Auto，讓車主可以更加輕鬆地操作，並且快速讀取各項行車資訊。

這次試駕的Style車型更升級搭載Harman Kardon環繞音響系統，配置13支高傳真環艙音效揚聲器，有著輸出高達840W的震撼音效，讓車室內每個乘員都享受到身歷其境的聽覺饗宴。對了，全車還設置有6個Type-C 及3個車用12V電源插座，讓三排乘客都能享有充足的電源支援。

受惠電子線傳式變速系統，排檔桿改為撥桿式。（石智中攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

標配歐翼式多功能桌，有多種變化功能。（陳大任攝）

雙前座電動調整座椅舒適合身。（陳大任攝）

座椅滑軌系統易拆卸與安裝。（石智中攝）

全新輕量化後艙座椅，均可獨立調整。（陳大任攝）

第三排座椅變化使用。（陳大任攝）

行李廂採取隔板設計。（陳大任攝）

前門照地燈車型圖案。（陳大任攝）

尾門上有小鴉尾設計。（陳大任攝）

全車系標配IQ.Light LED Matrix 矩陣式LED頭燈組

若擔心不好操控這輛New Multivan，有全車系更提供Park Assist自動停車輔助系統、Rear Assist顯影式停車導引系統，無論倒車入庫或路邊停車，即使新手也能輕鬆上路。試駕車Style車型更配置Emergency Assist緊急待援輔助系統，當偵測到駕駛失去駕駛能力，系統會立即介入並啟動警示、減速到車輛完全停止。

不僅如此，全車系皆擁有7具環艙氣囊，包含雙前座SRS氣囊、雙前座SRS側氣囊、雙前座SRS側氣簾、乘客艙SRS側氣簾，以及同級唯一的駕駛艙中央氣囊，給予駕駛與乘客最極致的安全守護。