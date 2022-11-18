日本皇室秋篠宮夫婦隨著大女兒小室真子生活越趨穩定，娘家終於放下心中大石，不再為他們的飯碗操心。近日有消息傳出，宮內廳正為夫婦倆么子、也就是排名第2順位繼承權的悠仁親王提前物色對象，要他盡快成家，才能穩定王位。

綜合日媒報導，年僅16歲的悠仁親王今年4月正式進入名門高中筑波附高就讀，自幼對昆蟲、蜻蜓等生物甚感興趣，便以東京大學農業經濟系為目標努力，是父親文仁親王後，第2順位繼承人。對此，皇室評論家八幡一夫認為，早點結婚對悠仁親王比較好，第一，是對王位繼承有幫助，二是，若即位的早，未來想出國留學還能舉家遷移。尋找合適人選對於宮內廳來說是一個沉重的負擔，岸田作為首相應視為國家大事介入。

打破以往皇室一般成員進入學習院的傳統，悠仁親王選擇的筑波附高特色之一就是男女混校，尤其女比男還多，讓他能夠像同年齡層少年一樣接觸更廣的異性。八幡一夫舉了大姊真子公主為例，她在接觸同校其他人之前就先和小室圭確定關係，而且廳內對戀情保密到家，忽略媒體對他周圍的一切好奇。八幡一夫表示，與其婚後承受被外界指指點點的壓力，不如效法西方王室，選一個已接受又能通過輿論考驗的人。

「我覺得悠仁親王應多去參加各種聚會，多一點社交認識不同女生，再決定結婚對象比較好」，更拿英國黛安娜王妃罹難、威廉王子外遇、西班牙王后萊蒂西亞二次婚姻作為借鏡；點名「天才童星」蘆田愛菜是絕佳人選，今年17歲考上該國名校慶應大學醫學院，是公認最美學霸的氣質新星。