「這是我人生中第一次買東西送給陌生人」，一名女網友日前在賣場遇見一對爺孫，發現爺爺身上沒有多餘的錢可以讓孫子買沖泡巧克力，讓她心有感觸，也考量當事人感受不便直接送給對方，最後急中生智讓小弟弟拿到想喝的飲品，貼心做法讓網友直呼真的好暖。

一名女網友在臉書社團「大潤發好物分享社」發文表示，自己逛賣場時看見一對爺孫，爺爺拄著拐杖行走，看似小學生的孫子則跑來跑去，結果拿了一包沖泡巧克力回來向爺爺說「我看同學早上都會在學校喝這個，我也要」，沒想到爺爺回說「放回去！家裡沒閒錢買這個，真的想喝就去跟同學要就好，你媽媽辛苦幫人家打掃的錢不是這樣給你浪費的」。

原PO看見弟弟默默把巧克力放回架上，眼中有淚水在打轉，臉上是滿滿的委屈，這一幕令她很有感觸，「對從小不愁吃穿的我來說，是一個莫大的衝擊」，看著小弟弟垂頭喪氣地跟著爺爺走遠，她突然抓起兩包巧克力，思考著要怎麼把巧克力拿給弟弟，「該怎麼給，才會聽起來比較合理看起來又不怪？」

原PO結帳後，快步跟上那對爺孫，突然靈機一動攔下爺爺，假裝是調查員向爺爺搭話，表示需要訪問隔代教養的相關問題，接受訪問就會送一包沖泡巧克力，爺爺思索一會後也答應受訪，最後原PO也成功把那包沖泡巧克力送給弟弟，弟弟也露出燦笑開心向她道謝，「或許是他的笑容太過燦爛與真心了，不知道為什麼我當下差點哭出來」

原PO最後也感慨道「其實是我才應該要跟弟弟說謝謝，謝謝他讓我意識到自己的不知足，以及讓我知道人生的美好其實可以很簡單。」

貼文引起許多網友認同，紛紛留言「妳真的超級暖，而且方法好聰明」、「謝謝您用行動力，圓滿了一位幼小心靈的滿足。感謝讚美您的善舉。」、「有時候想做好事又怕傷到他人自尊，你的方法很好」、「相信小弟弟回家之後喝著這一包都會感到心暖暖的，連我們也都被感動到了」、「妳的善良又懂尊重他們的愛心，讓我感動，妳真的很棒」。