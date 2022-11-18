不違規不就沒這事！有名外送員的機車因違規遭拖吊業者拖走，然而，該他竟看到拖吊業者將他的愛車「放倒」平躺在拖車上，讓他一怒跟著車子衝去拖吊場，當場就對著業者質問「違規大不了繳錢就是了，憑什麼損壞我的車子」，卻慘遭業者回應「要怎麼放是我的事，誰要你要違規」，氣得上網PO上雙方爭執影片，但多數網友卻不領情瘋狂打臉。

一名外送員在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳多部影片，影片中外送員的機車因違規遭拖吊，被拖吊車的「螃蟹夾」夾到車上，心急的他一見愛車竟然被「放倒」躺平，便追著拖吊車回到拖吊場，當場就向拖吊業者反映，但對方卻回覆「要怎麼放是我的事，誰要你要違規」。

對此，他非常氣憤表示，「違規大不了繳錢就是了，憑什麼損壞我的車子」，並認為拖吊業者「作業不當又離譜回覆」，且指出「他的東西是東西，我的東西就不是個東西」。

影片一出，網友紛紛留言表示「所以？損壞的很嚴重？為什麼要違規被拖吊呢？」、「違規就違規」、「所以？車最後檢查有壞嗎」、「自己要違規還要在乎車子？真這麼愛車就不會違規了」、「不違規不就沒這事」、「為什麼要（違規）還有臉PO文，現在讓我每天都刷新三觀」、「規被拖掉，然後在訴說車損？」。

另外，有些網友則認為「違規是事實，但是損壞他人車輛也是事實」、「有車損就去舉證申訴賠償」、「我不相信有人完全沒有違停過，若是因為不小心那造成人家車子受損，拍照存證也是應該的不是嗎？」、「直接提告蓄意毀損，不要用民事，直接走刑事，他自己都承認了他用的」、「違規本就依法處理，不是違規物件可以隨便處理，違規罰款跟拖吊作業不當是兩回事」。