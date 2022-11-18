少子化趨勢，每個孩子都是寶，父母幫子女在銀行開立的兒童帳戶，每年存入壓歲錢、零用錢等，幾年累積起來也是筆可觀的數字，催生一票「小富翁」；台北富邦銀行2022年小富翁理財營全省陸續開營，統計截至目前為止，北富銀「小富翁」(20歲以下)兒童開戶數約28萬，帳戶平均資產(AUM)達43萬元，相當於社會新鮮人1年的年薪；不少父母趁年初美元便宜之際買進，兒童帳戶的外幣存款，近1年也成長21％，

北富銀行銷長吳薏菱表示，自己的小孩從小就開設「小富翁」帳戶，每年壓歲錢全部存入，今年已經20歲了，資產比小富翁帳戶平均資產還多，當初很單純的想法是，孩子大學畢業後，能有筆資產做留學準備，尤其現在的留學成本比以前貴很多，要及早準備才能完成目標。

台北富邦銀行2022年「小富翁理財營」首場活動16日於北富銀城東分行正式展開，吳薏菱化身金融導師，帶領小朋友體驗金融理財教育。今年「小富翁理財營」的最大亮點在於首度推出聽語障兒童專場，為國內兒童理財營隊首創，讓北富銀的理財專家為聽語障小朋友帶來豐富的理財初體驗。

吳薏菱指出，「小富翁理財營」的參與學員主要是國小2-6年級學生，透過基礎金融教育，希望能為學齡孩童建立起正確的理財觀念，讓孩童認識金錢的意義、儲蓄的重要性，思考「需要」和「想要」之間的區別，培養量入為出的觀念。

透過金融理財素養基本課程，北富銀也帶領孩童尋找「綠」寶石，學習綠色消費的要領，讓孩子們瞭解永續發展的理念；課程最受矚目是設計備受孩童歡迎的小小行員體驗活動，讓學員扮演迎賓接待、行員以及客戶等不同角色，實際演練銀行最基礎的存款、提款、兌換外幣等各式交易，從中理解銀行的運作方式。

為了提供無差別的金融服務環境，北富銀積極落實全方位的金融友善體驗，持續針對各個障別不同的需求，設計貼心適切的服務模式，其中便包括了針對聽語障人士全面導入線下和線上手語翻譯服務。

「小富翁理財營」活動規劃中，很自然的納入聽語障兒童的參與，於北、中、南共舉辦四場聽語障兒童專場，透過現場手語老師的直譯、提供講師透明口罩方便學童讀唇語等措施，讓聽語障孩童及早接觸金融理財教育，為這場金融教育活動賦予了更大的意義。

基於防疫考量，今年「小富翁理財營」仍比照去年小規模進行，每場以10-15人的規模，一共舉辦30場全台走透透的免費課程和體驗活動，持續推廣金融理財及永續素養教育，開放報名當天短短數小時內正取名額便已迅速額滿，顯示「小富翁理財營」活動的高人氣；北富銀預估，今年「小富翁理財營」預計360名學員參與，累計至本屆將超過6600名學員，是國內金融業最具代表性的金融教育活動。

北富銀也開放小富翁家長們免費預約金融專家，針對投資、購屋、退休規劃、子女教育金、各類財產信託等議題，提供家長一對一的理財諮詢服務。