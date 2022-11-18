荷蘭法官今天判決，馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭東部遭到俄羅斯移動式布克飛彈系統（Buk）擊落，3名嫌犯謀殺罪成立，並判處他們無期徒刑。

馬航MH17班機2014年7月17日在烏克蘭上空遭到擊落，造成包括乘客和機組人員共298人喪生。

荷蘭檢方起訴4名嫌犯，分別是俄羅斯籍的普拉托夫（Oleg Pulatov）、葛金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko），他們被控謀殺罪，但全都缺席審判，僅普拉托夫有委任律師出庭。

根據國際調查人員說法，馬航這架波音（Boeing）777飛機是遭到一枚從烏克蘭東部發射的俄羅斯製飛彈擊中墜落，發射地點位在親俄的烏克蘭叛軍占領地區。但俄國否認與這起事件有任何關聯。

遭定罪並判無期徒刑的是俄羅斯前情報人員葛金和杜賓斯基以及烏克蘭分離運動領袖哈成科。這3人目前據信都在俄羅斯。

普拉托夫獲判無罪。（譯者：陳政一）1111117