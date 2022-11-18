拾金不昧，將失物送到警局物歸原主是種美德，但近日一名父親抱怨，自己的小女兒撿到別人遺失的證件並送到警局，員警卻沒表達感謝，僅說了個「好」字，讓女兒疑惑「怎麼跟老師教的不一樣」，文章PO上網後引發網友論戰。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示讀幼稚園的小女兒撿到了別人遺失的身分證，詢問老師後說要送到警局，於是自己就陪女兒將失物送到派出所，沒想到員警收到東西後，只說了一聲好，就沒有再作回應。

一名家長抱怨，讀幼稚園的孩子將失物送到警局，員警卻只說一個好字，完全沒有感謝或誇獎，讓孩子疑惑「跟老師教的不一樣」。(示意圖／中時資料照)

原PO說，一般公民教育或電視劇，此時警察都會誇獎孩子，結果現實中竟然只有一個「好」字，好像有點奇怪，但轉念一想，覺得可能警察很忙，就打道回府。

網友們看到後也留言討論，不少人不認同原PO：「這世界本來就不是有付出就有想要的回報」、「警察業務很多不要再為難了」、「我孩子撿到東西~我都自己鼓勵」、「你為人父母了，對方卻不一定為人父母了，為何要用自己的觀念強加在他人身」，但也有部分網友挺原PO：「道聲感謝需要幾秒鐘？」、「警察錯失了公民教育的好機會」、「孩子的熱情可能就此被澆熄」、「所以我看到失物從來都不理的」。

原PO後續則更新回應，表示自己其實只是想表達小孩子需要多鼓勵，女兒也是走了半小時才到警局，從孩子倔強眼神中看出她在疑惑「怎麼跟老師教的不一樣」，自己也安慰女兒說，目的是物歸原主，謝謝只是附加，後續也帶女兒去逛街吃冰獎勵一下。