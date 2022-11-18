縣市長選戰，即將在11月26日揭曉，針對民進黨選情，前民進黨立委沈富雄分析認為，民進黨的關鍵在於桃園，但就算桃園沒了，他預言民進黨主席蔡英文也不會辭職下台，不過影響力會變小，恐無法主導2024年總統大選提名人選。

沈富雄17日在廣播節目《POP撞新聞》中分析，民進黨面臨考驗，以台北市長來說，即使輸了，民進黨會想，台北本來就不是執政黨的，但最好能贏。因此沈認為關鍵在於桃園的輸贏，民進黨的重點還是想守住桃園。

但沈富雄預言，就算桃園沒了，蔡英文也不會辭黨主席，他觀察現在民進黨內的氣氛，認為可能沒人會叫蔡英文下台，主因在「誰去取代？」。沈富雄還爆料，大家看著她吊在樹上，在風中擺盪，也有人很樂見那個情況。不過，選後蔡英文的影響力恐會變小，不能主導2024年總統大選候選人的提名，因為每次蔡英文想要主導時，大家就會提醒她「選得不好喔」。也就是說，她不會辭黨主席，但是她會自己收斂。

沈富雄預測，2024年總統大選，民進黨最有可能的候選人，還是副總統賴清德，即使蔡英文很不願意「不過還是沒有辦法」。