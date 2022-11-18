由臺北創新實驗室主辦的「20X23天使選秀會」15日正式登場，39組新創企業，在限時3分鐘、180秒的時間，對來自長庚集團、聯合報集團、國家生技院、智享會…等20位法人機構代表、企業家、天使投資人進行創業簡報，爭取資金。比照「超級星光大道」即時亮燈篩選優秀團隊，讓新創企業家卯足全力，獲取投資人青睞，快問快答相當直接，讓創業家在台上一字排開，犀利提問「請營業額超過500萬的團隊舉手」，獲利能力直接見真章。

圖／【20X23天使選秀會】由許多企業大董、法人機構、創投基金及國際育成加速器組成史上最強的天使伯樂/評審團。

快問快答環節更是精彩刺激，讓同組新創CEO一字排開，第一題就迎來投資人辛辣提問，「現場營業額超過500萬元的舉手！」並延伸「C端會員數是否超過1000人」、「B端客戶數是否超越30組」以獲利體質評估團隊發展潛力，針對各團隊提出商業模式、行銷及獨特性提問，考驗創業家口條應對及臨場反應。

圖／20X23天使選秀會今年也特別新增「按燈環節」，每隊Pitch完評審直接亮燈是否過關，以活潑有趣的方式為Demo Day增加「亮點」。

數位發展組團隊從寵物貓砂訂閱制的咘菲夏奇有限公司、台語Vtuber文創平台—神霄，到寶可夢牌卡交易聖甲蟲科技等團隊，提出許多獨特觀察解方，不少團隊成員都具備豐厚的新創經驗及創業經驗，具備雄厚實力，亮燈環節由里程移動股份有限公司，在20個燈號中，奪下17個燈號。

綠色永續組為本屆賽事重點，產業由農業、物聯網、人工智能、交通運輸、醫學到循環物料等，多數已建置完整生態圈。璽樂科技創辦人黃暐皓更分享，透過跨營建與人工智能項目，企業營收已來到1,900萬元，盼透過更多資金，擴大規模；連橫生技則透過RDF能源顆粒，加上專利配方進行貓砂製造，想尋找建置工廠專業的人才，一同擴大規模、升級專業，綠色永續已是未來趨勢，投資熱錢蓄勢待發。

健康生活組團隊專注解決疾病、健康狀況，如：唯妥股份有限公司，專注協助妥瑞氏症病友及病友家庭、悅陽健康則陪伴失智症與心理認知失能者；舒服美及賦智行雲專注在齒列矯正項目，健細胞科技則打造癌友智慧管家，偵測化療副作用，透過APP回傳給醫師，隨時掌握病況。新創團隊的服務範圍自兒童到銀髮族都有，在少子化及高齡化的社會發展下，精緻、分眾的健康醫療需求，具備無限前景。

投資金點子組別，則有九組創意團隊，只需提出獨特亮點，即有簡報機會！前主播王博麟以「第一排文創」公司負責人身份，登台簡報，提出Podcast模組化、工具化，打出「以數據思考的聲音公司」希望可以創造新媒體經濟。除此外，也有為聽障朋友創造的「聽見」安全帽，透過震動轉譯為的感官替代原理，使道路資訊轉化為動態語言，透過方向性及聲音大小，讓聽障騎士能享受戶外美好。

圖／20X23天使選秀會今年增設的「投創金點子」，將選出具有創新與潛力，且尚未成立公司的新秀。並提供創業基金10萬元，協助發展初期創業計畫。

為讓新創團隊與創投前輩有更深入的交流，現場用心安排60分鐘「伯樂有約‧圓桌會談」獲取1對1深聊時間，取得後續聯繫機會。「與天使聊聊BAR」則是精彩刺激的直播實境秀，由10位天使投資人談論「以投資人的角度告訴新創如何健康的找資金」主題，開放現場與線上同時提問，攜手解答熱血創業家的20道難題，為「找人脈、找資源、找商機」的創業之路做足萬全準備。

「20X23天使選秀會」到底獎落誰家？臺北創新實驗室執行長黃晨淳表示：「為向辛苦的創業人致敬，我們將於12月22日舉辦盛大的頒獎典禮，邀請大聯大集團、王品集團、曼都集團、台灣大車隊、大江生醫…等企業大董擔任頒獎人，得獎新創將從企業家前輩手上接過獎盃，也代表產業代代相傳、讓創新精神點燃台灣，攜手共創我們共同的未來！