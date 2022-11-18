由國內知名遊戲商-芬格國際股份有限公司，為發揚台灣傳統文化，特別斥資數千萬，攜手與全台知名廟宇-大甲鎮瀾宮，並偕同鍇睿行銷共同舉辦總獎金超過數百萬的台灣首屆「2022菁英鬥陣盃」賽事，分為「家將」、「戰鼓」、「醒獅(南獅自選)」三大類別，共吸引全台23組藝陣表演團體參賽，總決賽中共入圍18支隊伍爭奪上百萬獎金之「最佳團體獎」及「最佳競技」兩大獎項。當日除主辦方芬格國際之外，台中市政府運動局長李昱叡及大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤也親自現身活動現場，此外，更邀請到歌手李千娜及林宗興，帶來菁英鬥陣盃大會主題曲、人氣嘻哈團體-草屯囝仔及臭屁嬰仔、少年吔張峰議等藝人共同參與盛事！各藝陣隊伍紛紛使出渾身魅力，更將氣氛炒熱最高點！活動現場熱鬧非凡，精彩萬分！

而台灣首屆「2022藝陣菁英鬥陣盃」賽事，主辦單位除了邀請到藝陣類各界專業老師外，更邀請包含偶像教父孫德榮、綜藝鬼才沈玉琳及舞蹈專家藍波老師…等人擔任創意評審。賽事由李千娜及林宗興獻聲演唱賽事主題曲為活動揭開序幕，緊接著由「戰鼓」、「家將」、「醒獅(南獅自選)」三大類別之參賽隊伍及藝人，輪番上陣，精彩演出，現場尖叫聲四起，掌聲不斷！各參賽隊伍渾身解術，更將活動掀至最高潮！！最終「戰鼓類」由齊天表演藝術團搶得【最佳團體】寶座，永義龍獅鼓藝坊則搶得【最佳競技】之頭銜；「家將」類由嘉邑山海鎮民俗藝術團榮獲【最佳團體】，西來庵吉興堂取得【最佳競技】獎項；「醒獅(南獅自選)」類則由長興呂獅父龍獅團搶下【最佳團體】，【最佳競技】由臺灣培德龍獅團獲得。除上述殊榮外，【最佳團體】可獲得團體獎勵現金新台幣60萬、獎盃及錦旗及個人獎勵鬥陣2錢金戒指及木製個人獎牌等總價值100萬之獎勵；【最佳競技】則可獲得團體獎勵現金新台幣20萬、獎盃及錦旗等總價值25萬之獎勵。

台中市政府運動局長李昱叡於活動現場致詞表示，除感謝大甲鎮欄宮、芬格國際、鍇睿行銷促成這次比賽，讓藝陣文化持續傳承，台中市政府相當重視發展運動，特別是對本土文化、台灣藝術等，傳承藝術等文化一定全力支持，並以盧市長理念「酷運動、酷城市」為目標，持續推廣多元創新的運動，相信透過賽事將發揚台灣藝術陣頭文化，以傳統文化結合音樂、科技及創新元素，讓社會大眾更了解台灣藝陣文化之迷人特色。

而大甲鎮瀾宮董事長顏清標於當日致詞中提到：「現在有很多藝陣團體背負著傳承台灣文化藝術之責任，默默付出，辛苦努力多年，期望能透過各界的力量，慢慢改變大家對陣頭的看法，我們對這個好的文化一定要讓他傳承下去，邁向國際舞台。」

主辦方芬格國際指出，「藝陣」是台灣不可或缺的民俗表演藝術，而我們《芬格國際》身為在地台灣人的一份子，意識到台灣藝陣文化傳承的重要性，因此我們希望能夠提供更高視野的舞台，將傳統「藝陣」結合創意以新形態呈現給大眾，改變人們對於「藝陣」的刻板印象，讓藝陣不再只是廟會前的節慶表演，更是能邁向世界成為台灣藝術文化的重要指標！

台灣首屆「2022藝陣菁英鬥陣盃」精彩賽事全都在：https://www.youtube.com/watch?v=Wu4NCf2jZAo&t=36s

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