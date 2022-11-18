一名男網友分享，帶國小姪子買晚餐，對方喊著要吃「力沙鍋」，讓他聽了一頭霧水，隔了一陣子才反應過來，姪子要吃的是「叻沙鍋」，本著機會教育的心情，他告訴姪子「叻」字的發音應是「樂」，下次別念錯了。怎料，姪子卻說，才不是！學校老師說「叻」應該念作「力」。實際查訊教育部字典後發現「叻」的讀音竟是「力」，與原PO姪子說得一樣，引起網友討論。

一名男網友昨在Dcard上分享，某天帶著姪子去超商買晚餐，對方表明想要吃「力沙鍋」，特殊的發音讓他一時間不知道姪子再說什麼，愣了一下子才反應過來，原來姪子想吃的是星馬道地的料理「叻沙鍋」。

男網友表示，就他所知「叻沙鍋」，一般人的發音都是「樂」沙鍋才對，因此想著機會教育一下還在念國小的姪子，就直接開口解釋說，「叻沙」是一種東南亞料理的調味方式，應該要念「樂沙」喔！沒想到，下秒卻被姪子吐槽說，學校老師說了「叻」這個字的發音就是「力」。

叻沙正確讀音曝光，引起網友討論。（圖／翻攝自教育部異體字字典）

男網友指出，他長這麼大還沒聽過這樣的發音，回家以後查了一下教育部異體字字典，結果姪子說得竟然是真的，而且這個字沒有其他的讀音，讓他感慨地說，今天在超商被國小生上了一堂中文課呢！

貼文引起網友討論，不少人崩潰說，我也都念「樂沙」鍋欸，到底這個魔性發音是誰開始的，另外也有網友表示，我也都念錯了，但最慘的是我都念「辣沙」，跟叻沙的英文發音「Laksa」雷同。