突如其來的火舌迅速漫成兇猛大火，並一度順著遮雨棚向上延燒。（杜宜諳攝）

初估有6輛機車全毀、4輛半毀。（杜宜諳攝）

新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓18日凌晨竄出火舌，突如其來的火舌迅速漫成兇猛大火，並一度順著遮雨棚向上延燒，警消到場後，立即佈水線灌救，並在10分鐘撲滅火勢。初估有6輛機車全毀、4輛半毀，起火原因有待警消調查釐清，不排除是人為縱火。