新莊公寓騎樓清晨大火！10機車遭燒毀 恐為人為縱火 07:362022/11/18 中時 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓18日凌晨竄出火舌。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 突如其來的火舌迅速漫成兇猛大火，並一度順著遮雨棚向上延燒。（杜宜諳攝） 初估有6輛機車全毀、4輛半毀。（杜宜諳攝） 新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓18日凌晨竄出火舌，突如其來的火舌迅速漫成兇猛大火，並一度順著遮雨棚向上延燒，警消到場後，立即佈水線灌救，並在10分鐘撲滅火勢。初估有6輛機車全毀、4輛半毀，起火原因有待警消調查釐清，不排除是人為縱火。 既有防火巷蓋大樓遭抗議 台東縣府：暫不發建照 新莊巷弄內宮廟莫名起火 3機車遭波及燒毀 美福自救會徵委任書 大嘆熱度不再、收件不如預期 #騎樓 #警消 #火舌 #大火 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南果菜市場男廁竄火舌 民眾急移愛車避波及 10:112022/11/02 社會 離奇！3天發生2起 百齡橋又有民眾墜橋 警消急搜救 09:472022/11/16 社會 內湖汽車維修廠失火！目擊者聽見爆炸聲 警消獲報搶救中 08:282022/10/31 社會 美福大火自救會求償 徵求委任書不如預期 04:102022/11/13 地方新聞 車停自家騎樓遭檢舉「1個月1300次」 屋主崩潰狂罵變態 15:262022/11/08 社會 八斗子漁港休旅車落海！警消下潛5米尋獲車主送醫不治 09:302022/11/03 社會 癮君子注意 雲林縣4大超商騎樓明年元旦起禁菸 10:282022/11/03 生活 台中車站周邊騎樓街友白天橫躺擋道 議員批：市府協助安置不足 17:542022/11/10 政治 新店民宅飄惡臭 警消破門驚見女陳屍床上遺體爬滿蛆 21:492022/11/05 社會 夫妻吵架莽夫開車撞妻與大姨子 終涉家暴遭逮捕 14:472022/11/01 社會 不爽機車停騎樓擋出入 他移車慘挨告下場曝 20:422022/11/02 社會 清貧男路倒「父因沒錢不送醫」熱心民眾一舉動感動警消 09:252022/11/01 社會 中油大林廠爆炸報告直送高市府 居民不滿抗議「拒絕黑箱報告」 18:182022/11/03 社會 竹市補助「3燈2器1門」強化消防 逾百棟老舊大樓受惠 17:392022/10/28 寶島 台電半夜施工挖破瓦斯管 桃園馬路竄大火驚悚畫面曝光 09:482022/11/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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