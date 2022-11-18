哈薩克將於20日舉行緊急總統投票，預計將鞏固現任總統卡哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）的權力，而政府稍早宣布成功阻止了一場政變陰謀，並稱與與流亡的反對派阿布雅佐夫（Mukhtar Ablyazov）有關連。

據埃及國營《金字塔日報網站》（Ahram Online）17報導，哈薩克國家安全委員會說，一個由7人組成的小組計劃「組織暴亂和政變，並宣佈成立臨時政府」，並補充說嫌疑人 「與流亡的反對派阿布雅佐夫（Mukhtar Ablyazov）的觀點一致。」阿布雅佐夫是前能源部長和銀行主席，是一個極富爭議的人物，哈薩克斯坦曾以謀殺和貪污罪對其進行審判和未出席傳喚而遭判刑，總部設在法國的阿布雅佐夫通過其社群網路頻台大力鼓吹抗議活動。

Kazakhstan Says Foiled Coup Attempt Ahead of Vote



The IMF has warned of the persistent risk of instability as Kazakhstan's economy — heavily dependent on Russia — is suffering from the impact of the war in Ukraine.https://t.co/0vgdxRm6J6 pic.twitter.com/yJRlK2ftkO — James Davis43 (@JamesDavis43) November 17, 2022

安全局表示，該組織正試圖組織大規模騷亂，並計劃用武器和投擲物襲擊行政大樓和執法辦公室。目前攪和了包含AK突擊步槍、鋸短獵槍、彈藥和自制燃燒彈的材料以及無線電對講機在內的武器和設備。

69歲的托卡葉夫於2019年成為領導人，在1月的騷亂之後，他排擠獨裁的前任總統納札巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），阻止了反對派並鞏固了權力。他將自己吹捧為能夠團結國家的改革型領導人。今年初，他向執法人員發出了 「格殺勿論」的命令，這場騷亂震撼了這個中亞國家，導致230多人死亡。

Kazakhstan said Thursday it had prevented a coup attempt by supporters of an exiled opposition figure as it arrested seven people ahead of a presidential election this weekend.https://t.co/n9M76Pd8bW — AFP News Agency (@AFP) November 17, 2022

這個幅員遼闊的前蘇聯國家在地緣政治上處於不穩定狀態，與莫斯科的歷史性經濟和軍事關係因烏克蘭問題而變得緊張，而北京則正在成為地區影響力領導。托卡葉夫發誓要通過放寬司法系統、解決腐敗問題和進行改革來建立「一個新的哈薩克。」

托卡耶夫正面臨著5位挑戰者，他在9月發起的提前投票中尋求7年任期，並說他需要一個「來自人民信任的新授權。」

選舉最初定於2024年12月舉行，但在3月，他推出了憲法改革，以限制總統的權力並加強議會的作用，從而引發了提前投票，大約1200萬人有資格投票。

國際貨幣基金組織（IMF）警告說，由於哈薩克的經濟嚴重依賴俄羅斯，因此正受到烏克蘭戰爭的影響，不穩定的風險持續存在。作為一名前外交官，托卡葉夫贏得了精明的政治家的聲譽，預計他將繼續在西方、俄羅斯和中國之間發揮平衡作用。他還批評了莫斯科對烏克蘭的入侵，但沒有加入西方對俄羅斯的制裁。