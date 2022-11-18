彰銀(2801)統籌主辦東哥遊艇(8478)50億元聯貸案，17日由彰銀董事長凌忠嫄代表銀行團與東哥遊艇董事長闕慶承簽約。此次聯貸案原擬籌組40億元，在金融機構踴躍參貸下超額認購達145％，最終以50億元結案，顯見銀行團高度肯定與支持企業營運與未來發展。

此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦暨管理銀行，統籌主辦銀行另有台銀、一銀，合庫、華銀、農業金庫、上海商銀、國泰世華、永豐銀等參貸。資金用途為支應東哥遊艇償還既有金融機構借款、充實購料暨中期營運周轉金。

成立逾40年的東哥遊艇為台灣最大的豪華遊艇業者，擁有製造、銷售、代理及服務四大優勢，目前主力市場為美國頂級客群，並以自有品牌「Ocean Alexander」行銷全球，已累積銷售總量超過2000艘，去年市占率稱冠北美、全球排名第三，亦為亞洲較大的遊艇業者。

東哥遊艇為唯一採半客製、計畫性生產模式的製造商，較同業享有較佳營運彈性，利於規畫高效率生產排程，可隨時掌握全球最新市況及流行趨勢，成功製造和銷售自有品牌，另提供售後服務，憑藉優越的資源整合，靈活運籌全球產銷供應鏈及快速反應風險控管。

受惠全球遊艇終端需求強勁，在手訂單已排至2025年，東哥遊艇2022年前三季合併營收41.51億元、年增21.38％，創同期新高。稅後淨利13.43億元、年增達1.27倍，每股盈餘（EPS）達15.27元，已雙雙提前改寫年度新高。

彰銀為公股銀行中首家承諾依循SBTi設定減碳目標的金融機構，此聯貸案將追蹤東哥遊艇永續經營表現，包括用電量及用水量密集度等ESG指標納入聯貸條件中，視達成程度提供優惠貸款利率，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標。