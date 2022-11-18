台中市市長盧秀燕送國民黨台北市議員徐巧芯的生日蛋糕。（圖／取自徐巧芯臉書）

今（18）日是國民黨台北市議員徐巧芯的生日，徐昨深夜在臉書發文，刊出台中市市長盧秀燕特別贈送的蛋糕，強調自己已經33歲了，今年的生日願望是順利連任，盼大家給她力量她將繼續為大家衝鋒。此文湧入破萬人按讚，除了祝徐生日祝福，更有人直言：「妳半夜突然發文，塔綠班一定嚇到睡不著趕快爬起來看，結果竟然是蛋糕……」

徐巧芯昨日深夜11時58分在臉書發文，刊出盧秀燕致贈的生日蛋糕，蛋糕是特別訂製的，以蔚藍為底色，配上白色的浪花及金色的魚尾及各類海洋生物，似象徵「在大海中乘風破浪」，並以金色字體寫下「HAPPY BIRTHDAY CHIAO」，展現對徐的祝福之情。

徐巧芯表示，謝謝盧秀燕市長的蛋糕，11月18日是她滿33歲的生日，今年的生日願望是順利連任，「請大家給我力量，讓我繼續為你衝鋒」，文末並附上代表著「無所畏懼」的蜜獾圖案，展現自己的從政精神。

此文湧入超過1.2萬人按讚、近2千則留言，反應極為熱烈。盧秀燕本尊現身留言：「勇敢的巧芯，生日快樂！」網友們則表示：「更正生日願望：1126送阿中進廠保養重新維修」、「看不出來33，外表看起來根本就是23歲啊」、「妳半夜發這個，不僅班班睡不著，我也餓得睡不著了」、「妳半夜突然發文，塔綠班一定嚇到睡不著趕快爬起來看，結果竟然是蛋糕……」「一群綠側翼現在睡眼惺忪爬起來，一看竟是這個，他們正在火大中」、「巧芯深夜發文了！塔綠班嚇死了！」