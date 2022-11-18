全球知名加密貨幣平台FTX聲請破產風暴愈演愈烈，台灣受害者已在網路串連組成自救會，盼尋求解決之道。對此，金管會銀行局與證期局聯合發表3大聲明示警，表示將持續關注後續發展及國際相關主管機關處理方式，並再次提醒民眾進行相關交易應提高警覺。

金管會指出，鑑於虛擬資產交易資訊較不透明、價格波動較劇烈且投資風險較高，先前已多次發布聲明提醒民眾，無論透過境內外虛擬資產平台或私底下進行交易，均務必提高警覺、審慎判斷相關資訊真偽，並評估投資風險。

其次，除了證券型虛擬通貨（STO）為證交法所稱的「有價證券」、應遵循相關規定外，其他種類虛擬通貨或衍生的商品均非金管會核准發行的金融商品。而FTX為境外加密貨幣交易平台，並非金管會核准設立或監督管理的機構，相關商品也是在境外提供。

雖然並非金管會核准發行或監督管理的金融商品，但金管會仍表示將持續關注後續發展，並了解國際上相關主管機關對此事看法及處理方式。