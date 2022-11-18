「台灣第一名模」林志玲2019年和日本天團放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA結婚，今年初宣布喜獲一子，近來一家三口搬回台灣生活，昨(17日)是兩人結婚3周年紀念日，她曬出一支7分48秒的影片，回顧當年結婚種種紀錄，接著感性告白：「手牽手，帶著我們的小寶貝～所有美好都在路上」，短短時間就吸引3萬多人按讚。

昨（17日）是林志玲和老公AKIRA結婚3周年紀念日，她也首度公開7分多鐘的結婚影片，只見當年父親將她的下半輩子託付給AKIRA，以及夫妻倆彼此唸出結婚誓詞的時刻，都讓當時的她感動到哭成淚人兒，接著罕見放閃向老公告白：「最好的時間，我遇見了你～普通的日子，平凡而浪漫～未來～我們平平安安就好」，更道出未來願景：「手牽手，帶著我們的小寶貝～所有美好都在路上」，一家三口幸福模樣令外界稱羨不已。

林志玲也不忘向所有人致上十二萬分謝意，只見她寫道：「結婚儀式三週年紀念快樂，謝謝2019.11.17所有幫我們共同創造了最完美一天的你們，時間過得太快了，我們要更加珍惜，可以快樂的彼此，一起好嗎？」

林志玲此貼文一出，頓時吸引上萬人按讚，紛紛留言：「看到志玲姊姊出嫁的樣子，都會感動落淚，就像全台灣嫁女兒一樣」、「誓言好真誠溫暖，看到感動哭了」、「看到爸爸說拜託的時候，真的忍不住，一定幸福美好的細水長流下去」、「謝謝志玲與良平，讓我們相信愛情」。