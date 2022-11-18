一名黃姓男子在著名包養網站「甜心花園」上認識一名辣妹小美，雙方相前往商務旅館開房間，未料小美事後提告性侵。法官調查時發現，小美事後傳訊黃男，表示「上包養網就是因為經濟有需求」，希望黃男付給她6萬，還問他「包養一個月要多少錢」?卻被黃拒絕，因此認定小美是因黃男事後沒付錢，誇大渲染黃男行為，判黃男無罪。

根據判決書，辣妹小美在「甜心花園」交友網站結識黃姓男子，事後黃男即約小美前往前往某家商旅，但小美控訴，黃男明知她患有憂鬱症、焦慮症等疾病，仍強行脫其衣服及褲子，且不顧她一再表示不願意後對她性侵，事後向黃提告。

小美指控，她以為前往商旅是要休息，但黃男進入旅館房間後，就壓在她身上脫衣服並摸胸部及下體，然後黃男去洗澡，回來就把我壓在下面，沒有經過她的同意就強行跟她發生性行為。

黃男卻喊冤表示，他和小美是兩情相悅，一切都很美好。事後女方卻提出，兩人是在包養網站認識的，性交本來就要有對價。因此黃男主張，既然有對價，就不會是違反意願，小美可能是沒有拿到應該要給她的錢，或兩人價錢沒有談攏，小美事後認為黃男在騙她，才誣指他性侵。事後小美可能是擔心自己說謊的事被拆穿而犯罪，才趕緊跟他道歉。

法官審理後發現，小美自稱黃男一進房就親吻她並脫她衣服愛撫，表示以為男方親她一下而已，不知道要跟她發生性行為，實與常情相違。且人小美在黃男進入浴室沖澡時，人身自由未受限制、被黃男也無法看到浴室外之動靜，她應有充足時間將褲子、內褲穿妥並離開房間，或持手機撥打電話向親友、旅館人員求助，卻並未這樣做。

而且法官審視雙方對話紀錄，發現小美事後並未傳訊給黃男抱怨或怒罵，反而寫「你會付錢給我嗎?你都做了我的第一次」為由向黃男索取金錢，內心想法即有商榷餘地？且黃男回覆「我以為我們彼此有感覺…有點失望…妳會想要多少呢？」等語後，小美表示，「上包養網就是因為經濟有需求」、「長期的話一個月能提供多少生活費」等語，表示小美因為有經濟上之需求，才成為「甜心花園」交友網站之會員，而黃男既與其發生性交行為，就希望被告能提供每月6 萬元之生活費。

法官認為，從兩人對話可以看出，小美非常介意黃男沒有付錢，認為她誇大渲染黃男行為，因此判黃男無罪。