金融業為降低經濟及地緣政治風險，對中國大陸曝險規模持續降低。據金管會最新統計，截至2022年第三季底，金融三業對中國大陸曝險金額合計1兆3489億元，年減達3390億元或20.08％，其中銀行業曝險總額及淨值占比，雙創公布統計以來新低。

銀行局統計，國銀截至第三季底對中國大陸授信、投資及資金拆存總額為1兆1869億元，較去年同期1兆4208億元減少達2339億元或16.46％，占上年度決算後淨值28.86％，金額及淨值占比雙創金管會2013年公布統計以來新低。

其中，國銀對陸授信總額8186億元，較去年同期8676億元減少490億元或5.65％。投資總額3005億元，較去年同期4444億元減少達1439億元或32.38％。拆存總額678億元，較去年同期1089億元減少達411億元或37.74％。

保險投資中國大陸有價證券總額1490.6億元，較去年同期2527.2億元減少達1036.6億元或41.02％，占可運用資金0.5％。其中壽險業1485億元，較去年同期2505億元減少達1020億元或40.72％，產險業5.6億元，較去年同期16.2億元減少達10.6億元或65.4％。

證券期貨業對陸曝險129.63億元，較去年同期143.86億元減少14.23億元或9.89％。其中僅證券業100.23億元、年減12.43％，包括自營部位61.39億元、年減11.83億元或16.6％，投資事業38.24億元、年減3億元或7.27％，期貨業2.51億元、投信業26.89億元則不變。