Just In: Suspended Brooklyn Nets star Kyrie Irving is expected to be cleared to play on Sunday vs. Memphis at Barclays Center, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞18日爆料，先前陷入反猶太風波的籃網明星後衛厄文，確定將在21日籃網主場遭遇灰熊的例行賽宣告復出上場，目前加上今天作客遭遇拓荒者，厄文已經連8場例行賽沒有辦法上場，籃網前7戰取得4勝3敗。

查拉尼亞表示，包含聯盟與籃網球團都對厄文在完成所謂的6大歸隊條件過程相當滿意，尤其是厄文先後跟多名社區領袖見面會談，也讓聯盟與籃網感受到厄文所做到一切遠超過預期，他已經跟NBA總裁席爾佛與籃網老闆蔡崇信都完成會面了。

只是隨著厄文21日回歸上場，對於籃網來說，也不一定是正面的消息，因為厄文本季打了前8場例行賽，雖然場均26.9分、5.1助攻與5.1籃板的數據還算優異，籃網卻只拿到2勝6敗，目前戰績6勝9敗，僅跟公牛並列東區第11位置。

不過杜蘭特最近接受訪問時抱怨，自己待在一個苦無好手幫忙的環境下打球，畢竟最近籃網不僅厄文缺陣，班西蒙斯狀態也始終欠佳，喬哈里斯、克萊斯頓、塞斯柯瑞等主力表現也不理想，如今等到厄文歸隊，杜蘭特說：「我沒跟厄文聊過，但我們很期待他回來。」