金管會為扶植新創產業發展，去年督導證交所及櫃買中心分別開設「台灣創新板」及「戰略新板」。不過，台灣創新板直至今年8月才有首家公司掛牌，恐難達成今年10家掛牌目標。金管會對此表示，已鬆綁申請掛牌條件因應，將持續打造有利企業掛牌的籌資環境。

為配合「亞洲．矽谷2.0推動方案」計畫，扶植綠電及再生能源等六大核心戰略產業及創新產業發展政策，金管會督導在現行多層次資本架構下開設新板，證交所「台灣創新板」及櫃買中心「戰略新板」均於去年7月20日正式開板運作。

台灣創新板及戰略新板的今年目標掛牌家數均為10家。據金管會統計，自開板至今年10月底止，戰略新板已有17家公司登錄掛牌，但台灣創新板直至今年8月才有首家公司錼創科技正式掛牌，尚有雲豹能源、泓德能源2家公司申請審核中。

證期局副局長張子敏表示，戰略新版掛牌家數已順利達標，但坦言創新板今年恐難達標。他指出，證券周邊單位在設定目標後均會盡最大努力，但能否達標仍會受整體金融環境及掛牌條件等因素影響，並已督導證交所調降申請掛牌門檻因應。

為持續打造更有利新創企業掛牌籌資環境，金管會督導證交所在8～11月間陸續放寬台灣創新板申請前承銷商輔導期間、申請時掛牌條件與承銷商保薦期間，同時亦放寬合格投資人資格、並引進證券商造市制度，以提升台灣創新板市場流動性。

金管會指出，台灣創新板的申請掛牌條件門檻，第一類市值已由15億元降至10億元、營收自1.5億元降至1億元，第二類市值自30億元降至20億元。掛牌後轉板年限自2年縮短為1年，承銷商保薦期間由終身保薦縮短為掛牌年度後3年等措施。

另為提升企業獎酬員工彈性，金管會8月中修法放寬員工認股權憑證及限制員工權利新股申報生效後發行期限，可由1年延長為2年，除可提升企業在期限內發行彈性，並可減少企業相關作業程序及成本，有助高科技等相關產業公司吸引或留住人才，提升企業競爭力。

據金管會統計，截至10月底止的已申報生效案件中，發行人於發行辦法所定發行期限為2年者，員工認股權憑證有7件、限制員工權利新股有6件，合計13件。