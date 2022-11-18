徐巧芯刊出陳時中競選宣傳車違規照，引發網路熱議。（圖／取自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員游淑慧現身留言，獲得超過2000個讚。（圖／截自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯繼踢爆民進黨台北市長候選人陳時中，座車違規又說詞不一、參加高級餐宴、牽手並摟人妻後，昨（17）日再爆陳的競選宣傳車直接開上大樓公共空間、佔用人行道，且據說已不只一次這樣違停。國民黨台北市議員游淑慧則現身留言，痛批陳果然是「台北霸王」，其宣傳車違規就與他本人「愛摟誰就摟誰」、「愛買什麼疫苗就買什麼疫苗」如出一轍。

徐巧芯昨日在臉書發文，刊出陳時中競選宣傳車違規的照片，指出當日上午11時30分在松山路342巷，陳的競選宣傳車直接開上大樓公共空間、佔用人行道，這裡的管委會沒有開放停車，這樣會壓壞磁磚，而且據說不是第一次這樣停了。

徐巧芯更狠酸：「最喜歡講人違停的斑斑們，你們的好機會來啦！」並喊話：「以下開放斑斑狂罵陳違停佔用人行道。」諷刺意味十足。對此，陳時中競選總部昨也回應，內部已加強跟相關單位溝通，立即移車，往後務必不能再有這種情形發生。

徐巧芯此文湧入2萬人按讚、超過2300則留言，迴響非常熱烈。游淑慧本尊現身留言：「這個還不只是違停而已，都開上人行道了，果然是台北霸王陳時中！我愛摟誰就摟誰，我愛停那裡就停哪裡，我愛買什麼疫苗就買什麼疫苗。」獲得超過2000個讚。其他網友則表示：「選舉剩最後幾天，我大阿中跟斑斑們懶得演了啦！」「關於違規的問題，只要是民進黨的都沒關係啦」、「整條馬路都是中中家的停車場，全家就是我家」、「綠能你不能，講過多少次了！」